Scenariile post-moțiune, explicate de Ilie Bolojan. Premierul știe cum va acționa dacă moțiunea nu trece

Ilie Bolojan este de părere că dacă moțiunea de cenzură pică la vot, actualul guvern poate funcționa mai departe cu miniștrii care să conducă câte două portofolii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Suceava, că dacă moţiunea trece, guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat, până la validarea unui nou Guvern în Parlament, iar dacă moţiunea nu va trece, atunci guvernul va funcţiona în condiţii normale.

„În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, guvernul va rămâne în funcție până la validarea de către Parlament a unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern, partidele vor participa la consultări cu președintele, se vor face consultări, iar președintele va încredința partidelor formarea unui nou guvern.

Dacă moțiunea nu trece, guvernul acționează în condiții normale. E nevoie de consultări parlamentare, ceea ce înseamnă că e nevoie să se găsească o situație stabilă. Cele mai importante priorități sunt legate pe termen scurt de accesarea fondurilor prin PNRR; unde avem două probleme importante. Una de accesarea jaloanelor prin PNRR, unde ne-am angajat să facem reforme. Sunt reforme, zeci, mai simple, care se rezolvă prin ordine de ministru, altele care se rezolvă prin OUG și altele care se rezvolă prin legi”, a spus Ilie Bolojan.

Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

Premierul Ilie Bolojan a spus zilele trecute că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece.

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică. O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.

Totodată, Bolojan a afirmat că, dacă moțiunea de cenzură va trece, își încheie mandatul cu sentimentul datoriei împlinite, indiferent de evoluțiile politice.