Începând cu 1990, FIFA a avut la fiecare ediție a Cupei Mondiale imnuri oficiale. Melodiile asociate cu turneul final au apărut, însă, de la prima ediție a Cupei Mondiale, din 1930. În ce privește jocurile video, FIFA a licențiat pentru prima dată drepturile cu ocazia ediției din Mexic 1986. Trendul este menținut și pentru turneul final din 2026, ce va fi organizat de SUA, Canada și Mexic.

Până acum, au fost 24 de imnuri oficiale ale Cupei Mondiale în toată istoria, începând cu 1990. În plus, ediția din 2026 va mai multe imnuri oficiale. Lista completă este următoarea:

Cupa Mondială 1990

Un'estate italiana (Edoardo Bennato, Gianna Nannini)

To Be Number One (Giorgio Moroder Project)

Cupa Mondială 1994

Gloryland (Daryl Hall, Sounds of Blackness)

Cupa Mondială 1998

La Copa de la Vida (Ricky Martin)

La Cour des Grands (Youssou N'Dour, Axelle Red)

Cupa Mondială 2002

Boom (Anastacia)

Let's Get Together Now (Voices of KOREA/JAPAN)

Anthem (Vangelis)

Cupa Mondială 2006

The Time of Our Lives (Il Divo, Toni Braxton)

Zeit dass sich was dreht (Herbert Grönemeyer, Amadou & Mariam)

Cupa Mondială 2010

Waka Waka (Shakira, Freshlyground)

Game On (Pitbull, TKZee, Dario G)

Sign of a Victory (R. Kelly, Soweto Spiritual Singers)

Cupa Mondială 2014

We Are One (Ole Ola) (Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leitte)

Tatu Bom de Bola (Arlindo Cruz)

Dar um Jeito (Carlos Santana, Wyclef Jean, Avicii, Alexandre Pires)

Cupa Mondială 2018

Live It Up (Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi)

Cupa Mondială 2022

Hayya Hayya (Trinidad Cardona, Davido, AISHA)

Arhbo (Ozuna, GIMS, RedOne)

Arhbo (Arabic version) (Nasser Al-Kubaisi, Ayed, Haneen Hussein)

The World Is Yours To Take (Tears for Fears, Lil Baby)

Light The Sky (Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal, RedOne)

Tukoh Taka (Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares)

Dreamers (Jung Kook, Fahad Al Kubaisi)

Cupa Mondială 2026

Lighter (Jelly Roll, Carín León)

Por ella (Belinda, Los Ángeles Azules)

Echo (Daddy Yankee, Shenseea)

Dando Vueltas (Rauw Alejandro)

Melodii care au marcat istoria Cupei Mondiale

Dintre melodiile oficiale care au marcat istoria Cupei Mondiale, prima dintre cele mai cunoscute este cea de la ediția din 1998. Ricky Martin a lansat La Copa de la Vida, iar cântecul a răsunat pe stadioanele din Franța, devenind un hit internațional la acel moment. Albumul care a conținut această melodie a fost vândut în peste 6 milioane de exemplare.

De asemenea, o altă melodie arhicunoscută este Waka Waka, lansată de Shakira cu ocazia Cupei Mondiale din 2010. Melodia a avut peste 15 milioane de descărcări digitale, fiind una dintre performere la momentul apariției. De asemenea, are peste 4 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Jocuri dedicate Cupei Mondiale

FIFA a licențiat drepturile de imagine pentru producătorii de jocuri începând cu anul 1986. Primul joc licențiat s-a numit World Cup Carnival și a fost lansat pe Commodore 64, ZX Spectrum și Amstrad CPC, în anul 1986. Deși grafica era limitată, a fost un punct bun de început pentru fanii fotbalului.

Apoi, cei de la Virgin au achiziționat drepturile la ediția din 1990, organizată de Italia. Era practic o versiune modificată a jocului World Trophy Soccer. Un pas major s-a făcut în 1998, când a fost lansat jocul World Cup 98. A fost primul joc din istorie care conținea logo-urile oficiale și echipamentele de joc. De asemenea, conținea voice-overe de la Des Lynam și Gary Lineker.

În 2006, cei de la EA Sports au creat un joc care conținea în premieră și posibilitatea de a juca o campanie de calificare. Erau în total 127 de echipe naționale și jocul se baza pe FIFA 06. De asemenea, în 2010, numărul echipelor a crescut la 199, dintr-un total de 204 de naționale prezente în calificări.

La edițiile din 2018 și 2022 nu au fost jocuri oficiale, ci DLC-uri lansate de EA Sports pentru cei care aveau jocul. În schimb, la ediția din 2026, FIFA a anunțat lansarea jocului FIFA Heroes, ce va fi disponibil pe Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation și Xbox. Au fost create și sloturi video dedicate Cupei Mondiale, unul dintre cele mai cunoscute fiind Football Carnival, dedicat ediției din Brazilia 2014.

Cupa Mondială începe pe 11 iunie

Cupa Mondială se va disputa între 11 iunie și 19 iulie și va fi organizată de SUA, Canada și Mexic. Pentru prima dată în istorie, la turneul final vor evolua 48 de echipe, în loc de 32, ceea ce înseamnă mai multe meciuri și mai multe posibile surprize.

Conform cotelor antepost, marile favorite la trofeu sunt Spania, Anglia, Franța, Brazilia și campioana en-titre Argentina. Franța impresionează prin experiența acumulată la ultimele două ediții, în timp ce Spania vine cu o generație extrem de talentată și ofensivă. Anglia continuă să aibă unul dintre cele mai valoroase loturi din lume, iar Brazilia și Argentina rămân echipe cu tradiție uriașă și jucători decisivi. Specialiștii consideră că ediția din 2026 ar putea fi una dintre cele mai imprevizibile din istoria fotbalului mondial.