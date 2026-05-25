Descoperire macabră pe un câmp: un bărbat a găsit un craniu uman. „Am dat cu piciorul și s-a întors”

O descoperire șocantă a avut loc în weekend, pe un teren agricol din localitatea Pribilești, județul Maramureș. Un bărbat care își plimba câinele a alertat autoritățile după ce a observat, printre brazdele de pământ, un craniu uman.

Alexandru Roșca, bărbatul care a sunat la 112, povestește că ieșise cu animalul de companie și intenționa să culeagă flori de soc, când a observat ceva neobișnuit lângă o tufă, potrivit Știrile Pro TV.

„Am văzut o bucată de os, am dat cu piciorul și s-a întors. Atunci am realizat că este o țeastă, un craniu. Arăta exact ca osul, ca piatra”, a relatat acesta.

La scurt timp, zona a fost împânzită de polițiști, criminaliști și specialiști în Medicină Legală. Câmpul a fost securizat, iar anchetatorii au început cercetările.

În apropierea craniului, au fost descoperite și alte fragmente osoase, inclusiv un picior.

Rămășițele au fost ridicate și transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru expertiză.

„Se vor stabili cauza decesului și identitatea persoanei”, a confirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Mihaela Ardelean.

Oamenii legii au găsit și două telefoane mobile îngropate în sol, care au fost trimise la expertiză tehnică. Identitatea victimei este, deocamdată, necunoscută, însă surse apropiate anchetei susțin că osemintele ar putea avea o vechime de 4–5 ani.

Cercetările continuă pentru a stabili circumstanțele în care rămășițele au ajuns pe terenul agricol și dacă este vorba despre o moarte violentă sau un incident petrecut în alte condiții.

Descoperire șocantă a avut loc și în toamna anului trecut la marginea Bârladului. O femeie care era la cules de ciuperci în zona lacului Prodana a găsit, printre frunzele uscate, un craniu uman într-o porțiune împădurită.

În 2024, pe strada Alexandru Vlahuță din municipiul Vaslui a fost găsit un alt craniu.