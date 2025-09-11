Ciprian Ciucu, despre rivalul său la Primăria Capitalei: „Drulă e pregătit, dar nu mai bun decât mine. Cel mai bun a fost Băsescu”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin Drulă ar fi pregătit să ocupe funcția de primar general al Capitalei, că „la nivel teoretic, cred că este pregătit, însă nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Ciucu a mai adăugat că, în opinia sa, cel mai bun primar al Bucureștiului a fost Traian Băsescu.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat la Europa FM că deputatul Cătălin Drulă este „la nivel teoretic pregătit” să devină primar general al Capitalei și dispune de „o anumită majoritate politică care să-i permită să fie primar general”. Totuși, Ciucu a subliniat că „nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine, pentru că eu am experiența gestiunii complexității în fiecare zi. Dar nu cred că ar fi un primar general mai prost decât alții”.

Primarul a apreciat, totodată, activitatea primarilor generali ai Capitalei: „Bucureștiul n-a avut primari generali buni. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar. A avut o viziune și curaj. Cel de-al doilea bun, un fel de continuitate, a fost Videanu, pentru că a început să execute proiectele gândite de Băsescu.”

Întrebat despre relația cu primarul general Nicușor Dan, Ciucu a spus că nu înțelege exact unde s-a rupt legătura: „Cât am fost președinte PNL București, am susținut necondiționat mandatul său și toate proiectele i-au trecut. În momentul în care n-am mai fost eu, nu i-au mai trecut toate proiectele. Sprijinul meu a fost necondiționat, continuu și permanent. Nu știu de ce mi-a blocat proiectele, poate m-a văzut ca un potențial adversar. Nu pot să-mi explic.”

El a explicat că unele poziții politice luate de Dan au venit „din postura de președinte al PNL București, nu de primar de sector” și că era normal ca cei care îi susțin mandatul să fie trași la răspundere: „Era normal ca acest om, care îmi susținea mandatul, să mă întrebe una și alta, să mă tragă la răspundere.”