Dispute pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei: USR le vrea în toamnă. PSD le preferă în primăvară și amenință cu ruperea Coaliției

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, la Digi 24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea”, în această toamnă, precizând că și-l dorește pe Cătălin Drulă candidatul USR la PMB, dar că este „în dialog” cu PNL.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a afirmat, potrivit unor informații obținute de Digi24, că dacă alegerile vor avea loc în toamnă, riscul de rupere a coaliției este de aproape 100% și că PSD ar vrea amânarea acestora spre primăvară.

În ședința de miercuri seara, liderii Coaliției de guvernare au discutat despre alegerile pentru Primăria Capitalei, USR exprimându-și dorința ca alegerile sî aibă loc în toamnă, iar PSD, abia în primăvară.

„USR consideră că legea nu este facultativă. Legea spune foarte clar că în 90 de zile după ce se vacantează un post trebuie organizate alegeri. Suntem la peste 100 de zile după această vacantare (...). Nimeni nu are niciun motiv să pună condiții pentru ca acest guvern să respecte legea. Democrația nu are un buton de oprire și de pornire pe care să-l apasăm atunci când ne convine nouă”, a declarat, joi, președintele USR pentru sursa citată.

„Cătălin Drulă este această ofertă”

Dominic Fritz a fost întrebat dacă USR dorește un candidat comun la Primăria Capitalei, alături de PNL și de PSD. Liderul USR a precizat că nu crede că ar trebui „să continuăm cu experimente de candidaturi unice”.

„Nu este un secret că eu cred că Cătălin Drulă este această ofertă și bineînțeles că doresc să fie susținut de mai multe partide. Nu este un secret că îmi doresc o candidatură comună”, a declarat președintele USR.

Întrebat în ce măsură USR ar fi dispus la o negociere, în contextul în care PNL insistă pentru un candidat comun - Ciprian Ciucu - sau dacă va rămâne Cătălin Drulă din partea USR, indiferent de situație, Dominic Fritz a spus că „ar fi absurd” să pornească niște negocieri cu PNL și să spună în public că doar un rezultat este corect.

„Aplicarea legii nu se face prin consens și se face pentru că așa respectăm legea”

Întrebat dacă sunt partide în Coaliție care pun condiții pentru data alegerilor din Capitală, liderul USR a răspuns:

„Dar aplicarea legii nu se face prin consens și se face pentru că așa respectăm legea în această țară. (...) Nu cred că este momentul în care guvernul poate să dea un semnal că se pot face jocuri cu alegerile”.