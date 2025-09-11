Nicuşor Dan crede că cel târziu la începutul lui 2027 România va începe „o creştere pe care românii o vor vedea”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 11 septembrie, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt: să rezolve problema deficitului. Șeful statului le-a promis românilor că, cel târziu la începutul lui 2027, vor vedea „o creştere” și a dat asigurări că nu se pune problema de alegeri anticipate.

„Guvernul ăsta a avut nişte obiective. Şi-a propus multe, evident. Ai un program de guvernare complet, cu capitole, cu secţiuni, dar el a avut un obiectiv, cumva, pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, şi aici a făcut nişte mişcări substanţiale. Cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate. Eu nu vreau să intru foarte mult în dezbaterea asta, pentru că nu vreau să amplific şi mai mult această discuţie”, a spus Nicuşor Dan, potrivit News.ro

Preşedintele a explicat, referitor la măsurile luate de Guvern, că reprezintă „o bucăţică foarte importantă, pentru că dacă cumva problema asta nu era rezolvată, puteam să fim downgradaţi, să plece şi mai mulţi bani din ţară, eventual să vină FMI-ul”.

Nicușor Dan a mai spus că „în momentul ăsta” suntem în afară riscului cu FMI:

„În momentul ăsta, România e stabilă, predictibilă pe termen mediu şi după aceea, evident, suntem toţi foarte optimişti pentru perioada imediat după. Deci eu cred că ne-am îndepărtat de o zonă periculoasă şi asta înseamnă că guvernarea şi-a atins acest obiectiv. Din nou, cum, se putea altfel, e o dezbatere”.

„Aternativa poate să fie mult mai rea„

Tot joi, șeful statului a declarat la televiziunea B1 că, în urmă cu 4-5 luni, eram într-o societate economică-socială în care (..) mulţi erau la o limită.

„În momentul acesta, prin TVA, prin lanţul de scumpiri care l-a generat, prin majorări de accize, spaţiul pe care oamenii ăştia îl au a devenit şi mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea. Alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc, de a downgrada, de a ieşi fondurile, de a veni FMI şi de a bloca economia, asta era mult, mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus preşedintele.

Nicuşor Dan le-a făcut românilor și o promisiune.

„Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”, a mai spus şeful statului.

Nu se pune problema de anticipate,

Președintele a dat asigurări că nu vor exista alegeri anticipate.

„Nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situaţie economică care era destul de dificilă, suntem interconectaţi cu piaţa financiară, mai precis sunt multe instituţii care ne-au împrumutat şi o condiţie pentru ca această relaţie de care România are nevoie absolut în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă şi va fi stabilă”, a declarat Nicuşor Dan.