PNL nu se teme de varianta alegerilor anticipate. Fenechiu: „Suntem pe un trend crescător”

PNL își menține poziția fermă înaintea votului moțiunii de cenzură, anunțând că va continua negocierile pentru a asigura susținerea necesară Guvernului condus de Ilie Bolojan. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat că discuțiile individuale cu parlamentari din toate partidele sunt în plină desfășurare, în încercarea de a bloca adoptarea moțiunii de cenzură.

Fenechiu a subliniat că astfel de negocieri directe cu parlamentarii sunt o practică obișnuită în activitatea legislativă.

„Discuții om la om în Parlament se fac întotdeauna pentru orice proiect de lege pe care vrei să-l treci. Nu înseamnă nimic spectaculos, nu înseamnă nimic surprinzător”, a explicat Fenechiu, potrivit Digi24.

Potrivit acestuia, obiectivul principal al liberalilor este menținerea actualului Executiv și consolidarea sprijinului parlamentar până în momentul votului.

„Cu siguranță vom încerca, pe cât posibil, să asigurăm guvernul condus de Ilie Bolojan cât putem noi”, a afirmat liderul PNL.

În scenariul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, Fenechiu a precizat că partidul are o decizie clară la nivelul conducerii: ruperea oricărei colaborări cu PSD.

„Deciziile în PNL sunt luate în Biroul Politic Național, care a stabilit că, în ipoteza în care Partidul Social Democrat dărâmă guvernul condus de Ilie Bolojan, să nu mai existe colaborare cu PSD”, a declarat acesta.

Liderul senatorilor liberali susține că partidul nu se teme de un eventual scrutin anticipat și consideră că PNL se află pe un trend ascendent. „Fără îndoială, soluția este opoziția și nu excludem varianta alegerilor anticipate. Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare. Strategia reformistă a lui Ilie Bolojan arată că PNL e pe un trend crescător. Există români mulți care își doresc reforma, modernizarea statului și eliminarea găurilor la buget, iar ei vor avea o singură ipoteză: să voteze Partidul Național Liberal”, a adăugat Fenechiu.

Referitor la șansele moțiunii de cenzură, acesta a subliniat că liberalii vor continua eforturile până în ultimul moment pentru a împiedica adoptarea acesteia, chiar dacă există parlamentari din alte partide care nu susțin pe deplin demersul opoziției.

„Sunt membri ai PSD care nu sunt foarte încântați de această decizie. Dar orice parlamentar care votează altfel decât stabilește partidul lui se supune la niște repercusiuni”, a mai spus Fenechiu.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a criticat dur decizia PSD de a semna și susține o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Constantin Toma a avertizat luni că această colaborare politică cu AUR ar putea duce la pierderea identității PSD și la consecințe economice importante, acuzând conducerea partidului de o decizie luată în grabă.