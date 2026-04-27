Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „PSD e mai apropiat de partidul lui Fico decât de social-democrații pro-europeni”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan susține că PSD este mai apropiat de partidul premierului slovac Robert Fico, formațiune exclusă recent din rândul socialiștilor europeni - decât de partidele social‑democrate pro‑europene din alte state.

Declarațiile au fost făcute luni, la Strasbourg, în contextul reuniunii grupului PPE din Parlamentul European, unde Mureșan este vicepreședinte, potrivit Agerpres.

„Socialiştii europeni sunt o familie politică cu care, evident, avem divergenţe în viaţa de zi cu zi, dar cu care cooperăm săptămână de săptămână pentru a duce Europa înainte. Socialiştii europeni sunt o familie politică pro-europeană în care PSD, evident, (...) a avut un rol marginalizat în ultimii ani. PSD la nivelul socialiştilor europeni a fost un partid care a pierdut credibilitatea după epoca Liviu Dragnea şi au fost marginalizaţi în propria familie politică”, a declarat Mureșan într-un briefing cu jurnaliști români.

Europarlamentarul a criticat și voturile recente ale PSD din Parlamentul European: „Vedem chiar şi acum cum au votat, de pildă, împreună cu AUR în ultimele săptămâni şi împotriva poziţiei oficiale a socialiştilor europeni, împotriva acordului de liber schimb cu America latină şi vedem cum şi-au scos din statutul partidului elemente importante ale doctrinei social-democrate europene, caracterul progresist al partidului”.

Siegfried Mureșan a concluzionat că „este evident că PSD-ul este mai apropiat de partidul slovac al premierului Fico, exclus recent din rândul socialiştilor europeni, decât este de partide social-democrate serioase, pro-europene din alte state”.

Întrebat despre solicitarea lui Dan Barna ca PSD să fie exclus din grupul S&D, eurodeputatul liberal a evitat să comenteze:

„Modul în care socialiştii europeni gestionează relaţia cu propriile lor partide membre este de competenţa lor”.

Mureșan a precizat că evoluțiile politice din România urmau să fie discutate în ședința PPE de luni, subiectul fiind prezent și în ultimele săptămâni pe agenda conducerii grupului.

„Nu pot anticipa acum dacă vom avea poziţionări publice, dar cred că opinia publică europeană trebuie să ştie ce se întâmplă în România şi, mai ales, trebuie să cunoască acest element de noutate al cooperării dintre un partid pretins pro-european, dar în realitate anti-european, socialiştii, şi partidul antieuropean. E un lucru relevant pentru toată Uniunea Europeană”, a mai spus Mureșan.