Dominic Fritz: Moțiunea de cenzură înseamnă „luni de instabilitate politică”. Liderul USR acuză PSD și AUR că „pregătesc haosul”

Liderul Uniunea Salvați România, Dominic Fritz, a declarat luni că o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului ar arunca România într-o perioadă de instabilitate politică, acuzând Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor că acționează fără responsabilitate.

„Premierul şi miniştrii sunt la muncă. PSD şi AUR au confirmat azi dimineaţă ceea ce mulţi dintre noi ştiam. Cele două partide sunt din acelaşi aluat. Iar moţiunea depusă e, aşa cum au spus ei, «primul pas pe drumul lor comun». Mulţumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. «Suveranismul» este doar o altă faţă a pesedismului”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Liderul USR susține că demersul celor două partide ar avea consecințe economice directe și negative pentru populație.

„26 de miliarde de euro pentru spitale, şcoli, locuri de muncă, apărarea ţării sunt pentru PSD şi AUR un detaliu irelevant. Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează. Să fie clar ce înseamnă o moţiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al preţurilor, rate care vor creşte, locuri de muncă mai puţine. România nu-şi permite haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR. Nu au nicio remuşcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”, a menţionat Fritz.

Președintele USR a transmis că formațiunea pe care o conduce nu va negocia o eventuală coaliție cu PSD, în cazul în care actualul Executiv va fi demis.

„Nu ne intimidează această manevră. Dimpotrivă. În iunie 2024 ne-am asumat guvernarea cu obiectivul de a repara dezechilibrele produse de guvernarea anterioară şi de a demara reformele de care statul are nevoie, reforme amânate de-a lungul anilor de fiecare guvernare. De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum şi-au dat arama pe faţă. USR va rămâne consecvent cu principiile şi deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliţie cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianţă cu extremiştii promite mai mult acces la resursele statului”, a afirmat Dominic Fritz.

„PSD şi AUR aleg haosul şi propriile interese. USR alege munca, seriozitatea şi reformele”, a mai declarat liderul USR.

PSD și AUR au decis să depună o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Reprezentanți ai celor două partide, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, au declarat luni că, până în prezent, nu au avut loc discuții privind o eventuală formulă de guvernare ulterioară.

Totodată, Marian Neacșu a lansat un apel către parlamentari din toate partidele, inclusiv către membri ai Partidul Național Liberal nemulțumiți de actualul Executiv, să susțină moțiunea prin semnătură și vot.

Contextul politic rămâne tensionat, în condițiile în care o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură ar duce la căderea Guvernului și la declanșarea unor negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare.