Dungaciu nu exclude o guvernare AUR-PSD: „Se poate negocia o formulă cu premier social-democrat”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că o cădere a Guvernului condus de Ilie Bolojan reprezintă, în viziunea sa, o „decizie tactică”, în contextul unei strategii politice care ar viza alegeri anticipate. De asemenea, acesta nu exclude o formulă de guvernare cu PSD și un premier social-democrat.

„Este o decizie politică pragmatică pe care ne-am asumat-o și care s-a bazat pe faptul că acest Guvern este incompetent și trebuie să plece”, a afirmat Dan Dungaciu.

Acesta a susținut că o eventuală cădere a Executivului ar fi rezultatul unor negocieri politice și a vorbit despre o posibilă reconfigurare a scenei politice.

„Nu vreau să intru în detalii, a fost o negociere politică. AUR obține căderea Guvernului. În acest context, PNL declară că nu va face o coaliție cu PSD dacă social-democrații se aliază cu AUR. Ce mai rămâne? Căderea Guvernului este un exercițiu tactic; strategia noastră este să mergem spre alegeri anticipate, tocmai pentru a nu prelungi criza mai mult decât este cazul”, a spus Dungaciu, la Antena 3.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar fi fost informat despre eventuale negocieri între PSD și AUR, acesta a evitat un răspuns tranșant: „Nu doresc să fac speculații pe această temă”.

Discuția a vizat și posibile variante de premier, în contextul unor scenarii politice post-criză.

„Să vedem dacă Nicușor Dan își va intra cu adevărat în atribuții și nu va mai împărți România între « buni »buni” și «răi » Să ajungem acolo”, a spus Dungaciu.

Întrebat despre excluderea unei guvernări alături de PSD, acesta a lăsat deschisă posibilitatea unor negocieri în anumite condiții:

„A existat această idee prin presă. Dacă este nevoie pentru declanșarea alegerilor anticipate, ne pregătim în această perspectivă să intrăm la guvernare”, a spus Dungaciu.

Cât privește o formulă de guvernare cu un premier din partea PSD, Dungaciu a spus: „E o negociere care se poate face”.