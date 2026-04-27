Cum se vede moțiunea comună PSD-AUR în presa internațională Bloomberg: „Odată depusă, are șanse mari să treacă”

Presa internațională a relatat, luni, 27 aprilie, despre criza politică desfășurată în România. Cele mai mari publicații au relatat despre anunțul privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan de către formațiunile politice PSD și AUR.

Reuters: „Cel mai mare partid din România face echipă cu opoziția”

Cel mai mare partid din Parlamentul României, Partidul Social Democrat, va face echipă cu opoziția de extremă dreaptă, Alianța pentru Unirea Românilor, într-o încercare de a răsturna guvernul de coaliție pro-european, pe care l-a părăsit la începutul acestei luni, punând în pericol finanțarea europeană a țării, a relatat Reuters într-un articol intitulat „Cel mai mare partid din România face echipă cu opoziția de extremă dreapta pentru a răsturna coaliția pro-europeană”.

Agenția notează că premierul Bolojan, „orientat spre reforme”, a refuzat să demisioneze, afirmând că guvernul are de implementat reforme esențiale pentru a accesa peste 10 miliarde de euro din fondurile de redresare și reziliență post-pandemie, înainte de termenul limită din august impus de Uniunea Europeană.

„România, care nu a organizat niciodată alegeri anticipate, nu este programată să aibă alegeri generale până în 2028”, mai scriu jurnaliștii.

POLITICO: România, în criză politică din 2024

La rândul său, POLITICO scrie că „Socialiștii români și extrema dreaptă prezintă un plan comun pentru a-l înlătura pe premier”. „Potrivit sondajelor recente, PSD și AUR ar putea obține o majoritate parlamentară dacă și-ar uni forțele la viitoarele alegeri generale”, se arată în articol.

Publicația amintește că Ilie Bolojan conduce în prezent un guvern minoritar, după ce PSD a decis să treacă în opoziție săptămâna trecută.

Potrivit acesteia, moțiunea ar putea fi dezbătută în Parlament la începutul lunii mai, potrivit presei locale. Totuși, atât PSD, cât și AUR ar avea nevoie de sprijinul altor partide din opoziție, întrucât împreună au doar 219 mandate, cu 14 mai puține decât majoritatea necesară pentru a răsturna premierul.

„România a intrat într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidențiale au fost anulate în mod controversat din cauza suspiciunilor de interferență externă”, mai scriu jurnaliștii de la POLITICO.

Bloomberg: Moțiunea are șanse mari să treacă

Într-un articol intitulat „Fostul partid de guvernământ din România se alătură extremei drepte pentru a răsturna Guvernul”, Bloomberg notează că parlamentarii din cele două mari partide din legislativ au început redactarea unei moțiuni de cenzură împotriva premierului și ar putea să o depună chiar de săptămâna viitoare.

„Mișcarea marchează o escaladare dramatică a tensiunilor dintre foștii aliați, după prăbușirea coaliției lor de 10 luni. Social Democrații l-au criticat pe Bolojan pentru măsurile de austeritate și, săptămâna trecută, și-au retras miniștrii din guvern după ce premierul a refuzat să demisioneze”, notează publicația.

Bloomberg scrie totodată că, odată depusă, moțiunea are șanse mari să treacă dacă va fi supusă la vot: „AUR și Social Democrații controlează împreună cele mai multe locuri în Parlament”