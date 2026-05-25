Una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, părăsită de turiști de teama războiului

Cipru, una dintre cele mai populare destinații de vacanță, traversează un sezon dificil după ce temerile legate de conflictul din Orientul Mijlociu au speriat turiștii. Deși insula nu a fost afectată direct de război, hotelierii și proprietarii de afaceri spun că numărul vizitatorilor ar putea scădea cu cel puțin 30% față de anul trecut.

În 2025, Cipru a înregistrat un record de aproximativ 4,5 milioane de turiști. Anul acesta, însă, atmosfera este complet diferită, iar stațiunile care altădată erau pline sunt acum mult mai liniștite, notează The Telegraph.

„Rezervările au început să crească din aprilie, dar sunt încă sub nivelul pe care ni l-am fi dorit pentru acest sezon”, a declarat Thanos Michaelides, președintele Asociației Hotelierilor din Cipru, într-un interviu acordat în Paphos.

Potrivit acestuia, problemele au început după incidentul din 1 martie, când o dronă asociată grupării Hezbollah a ajuns în apropierea insulei și a adus Ciprul în atenția presei internaționale. Chiar dacă situația nu a degenerat și nu au existat alte incidente majore, mulți turiști și-au anulat vacanțele de teamă că regiunea ar putea deveni nesigură.

În Paphos, unul dintre cele mai importante orașe turistice ale insulei, efectele se văd peste tot. Restaurantele și terasele sunt mai goale decât de obicei, iar angajații încearcă cu disperare să atragă clienți.

„Cred că rezervările au scăzut cu aproximativ 50%”, spune Tom Antoniou, care organizează croaziere de agrement în portul din Paphos. În plus, afacerile locale se confruntă și cu creșterea costurilor la combustibil și alimente.

Pentru turiștii care au ales totuși să își petreacă vacanța în Cipru, situația are și avantaje: plajele sunt mai puțin aglomerate, șezlongurile se găsesc ușor, iar hotelurile luxoase par aproape private.

Totuși, localnicii sunt iritați de imaginea negativă creată în jurul insulei.

„Cipru este mai sigur decât Londra în momentul de față”, a spus un barman din Paphos, acuzând presa internațională că a amplificat inutil temerile.

Mulți turiști spun că nu războiul în sine îi sperie, ci posibilitatea unor probleme de transport și anulări de zboruri. În martie, aeroportul din Paphos a fost închis temporar, iar acest lucru a alimentat îngrijorările privind eventuale blocaje.

Paul și Jo Moss, un cuplu din Bolton, Marea Britanie, au povestit că au luat în calcul anularea vacanței după apariția știrilor despre atacul cu dronă. Au renunțat însă la idee după ce au aflat că ar fi pierdut jumătate din banii plătiți.

„Fiul nostru se căsătorește luna viitoare și trebuia să fim siguri că ne putem întoarce acasă fără probleme”, a spus Jo Moss.

Autoritățile cipriote încearcă să transmită un mesaj calm și speră ca sezonul turistic să își revină până la finalul verii. Până atunci însă, recordurile de anul trecut par imposibil de atins.