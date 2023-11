Ciolacu garantează că vor fi acoperite plățile pentru investițiile din Saligny și de la CNI. Încep discuțiile pe bugetul din 2024

Coaliţia de guvernare se va reuni, luni, pentru a discuta pe tema bugetului de stat de anul viitor, ca prioritate, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Premierul a subliniat că pentru anul în curs cheltuielile în ceea ce priveşte Programul „Anghel Saligny" şi investiţiile din CNI vor fi acoperite.

„Astăzi avem o coaliţie, unde vom începe cu bugetul de stat, fiindcă este cea mai mare prioritate. Nu există să nu acoperim cheltuielile în ceea ce priveşte Programul "Anghel Saligny" şi investiţiile din CNI anul acesta. Am început cu cofinanţarea pe exerciţiul financiar trecut, ca să o vedem odată închisă. Provocarea mea, în primul şi în primul rând, este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi construi din februarie noile proiecte. Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administraţiei locale", a declarat Marcel Ciolacu.

Şeful Executivului a participat, luni, la Summitul Autorităţilor Locale din România. Cu acest prilej, premierul a subliniat că România nu are o problemă macroeconomică, ci una legată de deficit şi prioritizarea cheltuielilor.

„Nu are o problemă România cu banii. (...) România nu are o problemă macroeconomică. România are o problemă în ceea ce priveşte deficitul. Are o problemă în ceea ce priveşte prioritizarea cheltuielilor. Ăsta e adevărul! S-a cheltuit prea mult în toate direcţiile, încercând să acoperim absolut totul şi am uitat un lucru esenţial: până pe 31 decembrie închidem un exerciţiu financiar, 2016 - 2020. Asta este prioritatea administraţiei centrale şi locale şi asta este prioritatea României. Eu cred că nu putem să ne întoarcem să vorbim iarăşi de o absorbţie de 52 - 54%, parcă, a fost în ultimul exerciţiu. Trebuie să venim pentru prima oară să vorbim de o absorbţie cu 9 în faţă. Dacă nu venim cu resursele, şi am venit cu acel buffer de un miliard în trezorerie pentru a vă împrumuta, foarte mulţi primari de municipii m-au sunat şi mi-au spus "domnule, avem şi noi nevoie, fiindcă în ordonanţă noi nu avem acces". Şi am venit cu modificarea. În acest moment am făcut un buffer de 250 de milioane şi vom continua să lucrăm pe acest mecanism, astfel încât să puteţi acoperi toate corecţiile venite prin scumpirea de materiale, să aveţi cofinanţarea de 15% asigurată. Dar, cu adevărat, trebuie un efort să vină şi din partea dumneavoastră, pentru că este un moment dificil în ceea ce priveşte, repet, a ţine balanţa între venituri şi cheltuieli", a arătat Marcel Ciolacu.

Fără regrete privind colaborarea PSD-PNL

În acelaşi context, el a reiterat că decizia creării unei coaliţii de guvernare PSD - PNL a fost una corectă.„Nu am nicio reţinere să spun că am luat o decizie corectă atunci când am hotărât, împreună cu preşedintele Nicolae Ciucă, să creăm această coaliţie. Am căutat şi noi, la nivel guvernamental, să venim cu o stabilitate şi o coerenţă. Chiar dacă, pentru prima oară în România s-a făcut o rocadă, cu bună-credinţă, a existat un dialog şi înainte, între mine şi preşedintele Nicolae Ciucă, şi după rocadă. De fapt acea rocadă a transmis lumii întregi faptul că România, în sfârşit, a intrat într-o democraţie consolidată, după 32 de ani. Pentru că, indiferent că ne place sau nu ne place, politicul creează aceste trenduri şi depăşeşte anumite bariere", a explicat Ciolacu.