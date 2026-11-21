Bucureștenii mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a-și exprima opiniile despre viitorul bulevardelor Magheru și Bălcescu. Chestionarul public lansat de Primăria Municipiului București, în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, poate fi completat până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 23:59.

Bucureștenii pot spune cum vor să arate bulevardele Magheru și Bălcescu. Foto: Facebook / Primaria Capitalei

Consultarea urmărește să afle cum văd locuitorii Capitalei zona cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității, ce consideră valoros în acest perimetru, ce probleme au identificat și ce schimbări și-ar dori. Completarea formularului durează cel mult 10 minute.

Primăria Capitalei a anunțat că răspunsurile vor fi folosite la elaborarea temei de proiectare pentru un concurs internațional de soluții, în urma căruia va fi aleasă propunerea de reamenajare a celor două bulevarde.

Chestionarul a fost lansat pe 21 octombrie, iar procesul de consultare a inclus și patru întâlniri de tip masă rotundă. La acestea au participat reprezentanți ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, ai operatorilor economici, precum și ai instituțiilor culturale și administrative din zona vizată.

Următoarea etapă este programată pentru 5 decembrie, când Primăria Capitalei va prezenta rezultatele chestionarului, concluziile întâlnirilor și principalele direcții care vor sta la baza temei de proiectare.

Dezbaterea publică va avea loc la ARCUB, începând cu ora 11:00. Participarea se va face pe bază de înscriere, iar numărul locurilor disponibile este limitat.

Proiectul de reamenajare a bulevardelor Magheru și Bălcescu face parte dintr-un amplu demers de regenerare urbană a Capitalei, potrivit reprezentanților municipalității.

Chestionarul poate fi completat aici.