Certificatul de la Registrul Comerțului care lămurește sursa banilor din afacerile imobiliare ale familiei Băluță

Un certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului arată care ar fi sursa banilor investiți de familia Băluță în zona averii imobiliare.

Documentul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului arată structura de proprietate, vechimea, activitatea economică și situația financiară a firmei familiale BD MEDICAL 2002 SRL, deținută de familia Băluță, având capital privat integral românesc și funcționând de 22 de ani, din 2003.

La acestea se adaugă datele financiare anuale, publice, care arată evoluția companiei timp de aproape două decenii.

Concret, potrivit datelor publice:

● cifra de afaceri a firmei în 2024 este de 2.019.803 lei, cu un profit de 716.363 lei,

● în 2023: 1.759.801 lei cifră de afaceri, 868.084 lei profit,

● în 2022: 1.870.564 lei cifră de afaceri și 865.094 lei profit.

Aceste date provin din bilanțurile oficiale, disponibile public și incluse în documentația certificată de ONRC.

Practic, trei ani de profit consecutiv de peste 700.000 – 860.000 lei.

De subliniat este că membrii familiei primarului Sectorului 4 sunt oameni cu venituri consistente, potrivit Știri pe Surse.

O afacere medicală în familie

Soția lui Daniel Băluță este doctor în științe medicale, cu venituri semnificative, predictibile, peste media profesiei. De asemenea, fratele, Sergiu Băluță, este medic cu dublă specializare: medic primar în endodonție și medic primar în chirurgie dento-alveolară. La fel, cumnata acestuia, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială, profesie cu venituri consistente, arată publicația citată.

Potrivit aceleiași surse, părinții, Florica și Marin Băluță, sunt acționari în firma de familie încă de acum peste 20 de ani. Un model de business, în care mai multe generații lucrează împreună.

Ce spune Daniel Băluță

Potrivit lui Băluță, citat de G4Media, declarațiile sale de avere includ integral sursele de venit și economiile familiei: „Întreaga avere, sursa banilor despre care se vorbește, figurează în aceste declarații de avere. De asemenea, averea părinților mei a fost verificată de către ANI, în perioada 2009–2014. Cei de la ANI nu au găsit vreo neregulă”.

Totuși, primarul Sectorului 4 susține că va solicita oficial ANI retransmiterea declarațiilor de avere ale mamei sale pentru perioada 2007–2015, tocmai pentru a elimina orice urmă de speculație: „Voi depune și eu o cerere la ANI să ne pună la dispoziție declarațiile de avere din 2007 până în 2015, declarații în care sunt marcate toate sursele de venit”.

Băluță a menționat că și averea sa personală a fost verificată până în 2024, fără observații: „Inclusiv averea mea a fost verificată până în 2024, când am primit ultima decizie. Același răspuns, nu am avut niciun fel de problemă”.

„Toate tranzacțiile, toate plățile la care se face referire le regăsim în interiorul băncilor. Există o entitate, care se numește Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Orice tranzacție mai mare de 10.000 de euro, dacă nu ar avea indicată sursa banilor, cu certitudine ar fi verificată”, a mai spus candidatul PSD.

Investigație sau instrument de campanie?

Investigația jurnaliștilor de la Snoop a fost folosită în social media, imediat cum a fost scoasă pe piață, de Ciprian Ciucu, contracandidatul direct al lui Băluță. Ceea ce ridică un serios semn de întrebare în legătură cu mijloacele de propagandă la care apelează candidatul PNL.

Investigatia Snoop

Publicația Snoop susține că mama și tatăl edilului, pensionari, au cumpărat pe 21 decembrie 2023, opt apartamente, într-un bloc al Grupului RIN, deținut de familia primarului PSD al Sectorului 3, Robert Negoiță.

Prețurile apartamentelor au fost cuprinse între 43.000 euro și 60.000 euro, mai puțin un apartament mare, de 182,2 metri pătrați, aflat la ultimul etaj, un penthouse pentru care s-au plătit aproape 100.000 euro.