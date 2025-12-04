search
Joi, 4 Decembrie 2025
Alegeri la București - Cine este Daniel Băluță?

Publicat:

DW publică zilele acestea portretele principalilor candidați la alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului, unde câștigătorul primește cele mai multe voturi după șeful statului. Primul în serie, candidatul PSD.

Daniel Băluță (PSD) la lansarea candidaturii pentru funcția de primar general
Daniel Băluță (PSD) la lansarea candidaturii pentru funcția de primar general

Daniel Băluță are 48 de ani și a intrat în PSD „datorită mamei” sale, care era membră activă a partidului. E primar al sectorului 4 de 10 ani, candidează pentru Primăria Generală a Bucureștiului și ascultă Paraziții, prima trupă românească hip hop, ale cărei versuri le știe pe de rost, mai ales că unele dintre ele îl și inspiră, așa că le-a recitat la PrimaTV: „Într-o lume mică şi murdară,/ aşa cum o ştii,/ proştii par concepuţi pe cale artificială,/ că sunt mulţi ai dreacu’ şi n-au nicio boală”. Nu e clar dacă asimilează înțelesul acestor versuri cu propriii votanți sau dacă atunci când le fredonează i se par abstracte.

Mărturisește că are un buget de campanie de circa 800.000 de euro, bani pe care social-democrații îi investesc pentru a avea un primar general și care vin din fondurile statului.

Investiția cu care se mândrește

A terminat Facultatea de Stomatologie în 2001, dar și-a luat rezidențiatul abia în 2009, pentru ca trei ani mai târziu să devină consilier local la Primăria Sectorului 4, iar din 2013 viceprimar.

A făcut în sectorul pe care îl conduce un spital stomatologic pe bani europeni. E investiția cu care se laudă cel mai mult, dar cine și cum beneficiază de ea, fiindcă în România tratamentele stomatologice nu sunt decontate de stat? Merg la dentist doar cei care își permit. Pe moment Primăria le oferă minorilor servicii ortodontice gratuite, iar pensionarilor sectorului tratament gratuit în această clinică nouă care se integrează cu Spitalul universitar de specialitate. 

Numeroase anchete de presă

Buletin de București scrie că, încă înainte de ridicarea clădirii, primarul sectorului 4 ar fi atribuit contractul de 3 milioane de euro pentru dotarea clinicii singurului participant la licitație, un conglomerat de firme, care ulterior a finanțat campania PSD din 2024 cu 100.000 de euro.

Dincolo de investițiile făcute în perioada mandatelor sale, pentru prelungirea metroului și refacerea planșeului de la Unirii, unde acum un an s-a dat o luptă între polițiile locale trimise pe de o parte de Daniel Băluță și de cealaltă parte de Nicușor Dan. Fiecare dintre cei doi voia să facă investiția. Câteva luni mai târziu, Nicușor Dan s-a îndreptat spre Cotroceni și l-a lăsat în urmă pe Băluță cu tot cu proiectul planșeului.

Mai multe anchete de presă l-au avut în obiectiv pe primarul Băluță
Mai multe anchete de presă l-au avut în obiectiv pe primarul Băluță


O serie de complicații au ieșit însă la iveală în această campanie electorală în care lui Daniel Băluță i se reproșează că a autorizat blocul de 11 etaje căruia i se spune „cu privire la lumea de apoi”, fiindcă pentru construcția lui dezvoltatorul a intrat literalmente într-o nișă de teren înconjurată în trei părți de Cimitirul Belu.

Oficiul de Știri a publicat fotografii relevante în aceste sens și a arătat că blocul nu doar e lipit de gardul cimitirului, dar balcoanele acestuia vor fi deasupra mormintelor.

Apoi, o anchetă a Public Record descrie „Saga imobiliară a familiei Băluță”, din care rezultă că, într-o singură zi, pe 21 decembrie 2023, părinții candidatului social-democrat au cumpărat șapte apartamente și un penthouse cu locuri de parcare din clădirea Rin Grand Hotel transformată în bloc de locuințe.

Hotnews prezintă într-o investigație „secretele averii” lui Daniel Băluță pornind de la un dezvoltator imobiliar care i-a vândut fratelui primarului un teren chiar în ziua în care Primăria Sectorului 4 i-a aprobat dezvoltatorului planul urbanistic pentru un bloc de 6 etaje.

Jurnaliști dați în judecată pentru investigații de presă

Primarul Sectorului 4 are explicații pentru fiecare informație care a ieșit la iveală în această campanie electorală și ar fi posibil să fie mirat că presa continuă să scrie despre el, după ce în 2021 a acuzat mai mulți jurnaliști de la Newsweek și Libertatea și i-a dat în judecată pentru că ar fi fost implicați într-un grup infracțional organizat de șantaj, după ce aceștia au publicat o investigație despre posibile nereguli legate de licitațiile de la Primăria Sectorului 4.

A urmat o anchetă în care jurnaliștii au fost chemați la DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism) și unde ar fi descoperit că procurorul de caz ar fi fost din anturajul primarului. Dosarul a fost clasat în cele din urmă, dar tema hărțuirii jurnaliștilor a apărut inclusiv în Raportul Departamentului de Stat al SUA din 2022.

Sabina Fati - DW

