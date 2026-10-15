 Ce spune Dumitru Chisăliță despre nominalizarea sa la Ministerul Energiei: „Este o victorie pentru România” | adevarul.ro
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Ce spune Dumitru Chisăliță despre nominalizarea sa la Ministerul Energiei: „Este o victorie pentru România”

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Dumitru Chisăliță a confirmat că se află pe lista miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, urmând să preia portofoliul Energiei ca independent. Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) consideră că nominalizarea sa reprezintă un semnal important privind rolul expertizei profesionale în ocuparea funcțiilor publice.

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Foto: FB Dumitru Chisăliță

Viitorul ministru al Energiei consideră că desemnarea sa demonstrează că profesionalismul poate deveni criteriul principal în alegerea celor care conduc domenii strategice.

„Cred că, dincolo de parcursul meu profesional, această nominalizare transmite un mesaj important: este o victorie pentru România atunci când expertiza și competența profesională contează în alegerea celor care sunt chemați să conducă un domeniu strategic”, a afirmat Chisăliță, într-un mesaj transmis pe grupul de presă al Asociației Energia Inteligentă. 

„Energia are nevoie de oameni care cunosc sectorul”

Dumitru Chisăliță a subliniat că sectorul energetic are nevoie de specialiști care înțeleg provocările industriei.

„Energia are nevoie de oameni care cunosc sectorul, îi înțeleg provocările și pot contribui la soluții concrete, dincolo de orice apartenență politică. Privesc această provocare cu multă responsabilitate și cu dorința sinceră de a pune experiența mea în slujba unui domeniu esențial pentru România”, a transmis președintele AEI,

Mesaj pentru presă: „Plec la drum cu încrederea voastră”

În mesajul său, Chisăliță a mulțumit jurnaliștilor cu care a colaborat de-a lungul anilor și a afirmat că relația construită cu presa reprezintă un atu important în noua etapă profesională.

„Se spune că plec cu un avantaj major, respectul oamenilor din sector, însă eu am convingerea că pornesc la drum cu mult mai mult- pornesc cu încrederea voastră, a jurnaliștilor, pe care am construit-o în toți acești ani. Indiferent unde mă voi afla, la minister, prin munți punând panouri, pe teren la expertize, «ușa» mea va rămâne mereu deschisă și îmi doresc ca și pe viitor să păstrăm același dialog deschis despre ceea ce contează cu adevărat pentru viitorul energiei”, a transmis Dumitru Chisăliță.

Lista miniștrilor și programul de guvernare au fost depuse joi în Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu.

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