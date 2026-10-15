Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă, propus ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu

Preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, ar urma să fie propus ministru al Energiei, în Cabinetul Luca Niculescu. La Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO.

Dumitru Chisăliţă, președinte AEI Foto: Adevărul

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi în Parlament lista Cabinetului de miniştri şi programul de guvernare.

Potrivit unor surse, premierul desemnat nu va fi prezent la depunerea listei în Parlament, ci va delega pe altcineva. Cele două documente, cu lista de miniștri și cu programul de guvernare, vor fi depuse în jurul prânzului.

Potrivit surselor, la Ministerul Energiei ar urma să fie propus preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, susțin surse „Adevărul”. La Finanţe rămâne actualul ministru, Alexandru Nazare.

La Ministerul Afacerilor Externe a fost vehiculat numele lui Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO, iar la Ministerul Educaţiei, consilierul prezidenţial Sorin Costreie.

La Cultură ar urma să fie propusă Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari iar la Ministerul Comunicaţiilor şi Inteligenţei Artificiale, Bogdan Dumitru.

Parlamentul urmează să stabilească, imediat după depunerea de către Luca Niculescu a programului de guvernare şi a listei miniştrilor, calendarul învestirii noului Executiv.

Este posibil ca audierile miniştrilor să aibă loc chiar vineri iar votul în plenul reunit al Parlamentului să fie la începutul săptămânii viitoare.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri propunerile PSD pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu:

1. Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Florin Barbu

3. Ministrul Sănătăţii- Alexandru Rogobete

4. Ministrul Muncii- Florin Manole

5. Ministrul Economiei- Daniel Zamfir

6. Ministrul Justiţiei- Radu Marinescu

7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei- Alexandru Stoica

8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- Ştefan Ovidiu Popa

9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor- Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11. Ministrul Apărării Naţionale- Ştefan Radu Oprea