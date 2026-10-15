 Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă, propus ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă, propus ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, ar urma să fie propus ministru al Energiei, în Cabinetul Luca Niculescu. La Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO.

Dumitru Chisăliţă
Dumitru Chisăliţă, președinte AEI Foto: Adevărul

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi în Parlament lista Cabinetului de miniştri şi programul de guvernare. 

Potrivit unor surse, premierul desemnat nu va fi prezent la depunerea listei în Parlament, ci va delega pe altcineva. Cele două documente, cu lista de miniștri și cu programul de guvernare, vor fi depuse în jurul prânzului.

Potrivit surselor, la Ministerul Energiei ar urma să fie propus preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, susțin surse „Adevărul”. La Finanţe rămâne actualul ministru, Alexandru Nazare. 

La Ministerul Afacerilor Externe a fost vehiculat numele lui Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO, iar la Ministerul Educaţiei, consilierul prezidenţial Sorin Costreie. 

La Cultură ar urma să fie propusă Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari iar la Ministerul Comunicaţiilor şi Inteligenţei Artificiale, Bogdan Dumitru. 

Parlamentul urmează să stabilească, imediat după depunerea de către Luca Niculescu a programului de guvernare şi a listei miniştrilor, calendarul învestirii noului Executiv. 

Este posibil ca audierile miniştrilor să aibă loc chiar vineri iar votul în plenul reunit al Parlamentului să fie la începutul săptămânii viitoare. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri propunerile PSD pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu:

1. Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Florin Barbu

3. Ministrul Sănătăţii- Alexandru Rogobete

4. Ministrul Muncii- Florin Manole

5. Ministrul Economiei-  Daniel Zamfir

6. Ministrul Justiţiei- Radu Marinescu

7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei- Alexandru Stoica

8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- Ştefan Ovidiu Popa

9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor- Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11. Ministrul Apărării Naţionale- Ştefan Radu Oprea

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu depune azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Când vor avea loc audierile și votul
gandul.ro
image
Scandalul de la Romsilva! Ce măsuri anunță Diana Buzoianu. Directorii participau la partide de vânătoare
mediafax.ro
image
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova situația
fanatik.ro
image
Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”
libertatea.ro
image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Sean „Diddy” Combs, de urgență la spital după o bătaie în închisoare cu unul dintre cei mai periculoși deținuți. Care este starea lui
click.ro
image
Există o lume ascunsă în spatele Marelui Bazar din Istanbul, care a rămas neschimbată de secole
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
A dat lovitura cu ciuperca ce se vinde cu 100.000 de dolari kilogramul: "Am reuşit"
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în evidenţă, nu se potriveşte
playtech.ro
image
Gică Popescu a tras un semnal dur de alarmă în Guvern: „Dacă nu rezolvăm această problemă, sportul românesc va dispărea!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
digisport.ro
image
„Nu sunt bine!” Selma Blair, declarații îngrijorătoare înainte de incidentul din avion
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 15 octombrie 2026. Nu vă grăbiți să spuneți „da”! O ofertă poate ascunde o capcană, iar câteva zodii au de câștigat dacă așteaptă
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
O elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. „Au început să se uite și în conversații și la ce dau aprecieri pe Instagram”
click.ro
image
Tragedie cumplită într-o școală din Pakistan! 28 de elevi și o profesoară au murit după ce acoperișul s-a prăbușit peste ei
click.ro
image
Demi Moore, fără strop de machiaj la 63 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ce vrăjitorie este asta?!”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea și Regina Alexandra profimedia 0166621141 jpg
Cada plină cu șampanie era neîncăpătoare pentru orgiile Majestății Sale! „Regele Playboy” își începea seara la operă și-o termina la bordel
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hilary Swank este însărcinată la 52 de ani! Anunțul făcut de actriță: „Proiectul va fi gata în decembrie”
image
O elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. „Au început să se uite și în conversații și la ce dau aprecieri pe Instagram”

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare