Creștere masivă a fondurilor pentru agricultură în bugetul UE. Raportul lui Siegfried Mureșan a trecut de Comisia de bugete. Posibilă taxă pentru tranzacții digitale

Comisia pentru bugete a Parlamentului European a adoptat miercuri, 15 aprilie, cu o majoritate largă, raportul eurodeputatului Siegfried Mureșan privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034, potrivit informațiilor publicate de acesta.

„ Tocmai am votat, în comisia pentru Bugete, raportul pe care îl coordonez în numele Parlamentului European, privind Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene 2028 - 2034”, a scris Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.

Documentul propune o creștere semnificativă a alocărilor pentru agricultură, cu 47% peste nivelul avansat inițial de Comisia Europeană.

„Prin acest raport, solicităm o creștere de 47% a fondurilor pentru agricultură, comparativ cu propunerea inițială a Comisiei Europene. Includem fonduri dedicate pentru politica de coeziune, element care lipsea din propunerea inițială a Comisiei, din iulie 2025. Solicităm, per total, un buget cu 10% mai mare decât cel propus inițial de Comisia Europeană, până la suma totală de 1,79 trilioane de euro”, a explicat eurodeputatul.

„Susținem creșterea fondurilor pentru apărare și pentru consolidarea economiei. În același timp, nu dorim să slăbim prioritățile tradiționale”

Potrivit europarlamentarului, raportul negociat și care a fost votat miercuri păstrează toate elementele pozitive din propunerea inițială a Comisiei și corectează inițiativele care ar fi slăbit bugetul și alocările pentru beneficiari:

„Concret, susținem inițiativa de a crește fondurile pentru apărare și pentru consolidarea economiei. În fața provocărilor globale, aceste priorități ne fac mai puternici și mai uniți. În același timp, nu dorim să slăbim prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Prin aceste două politici sunt alocate majoritatea fondurilor europene care sprijină România și trebuie să rămână separate, pentru a asigura claritate și predictibilitate pentru beneficiari, nu comasate într-un singur fond, așa cum propunea Comisia”.

„Să includă, de exemplu, o taxă pe tranzacţiile digitale ale marilor companii”

Eurodeputatul susține revenirea la structura cu doi piloni pentru Politica Agricolă Comună - plăți directe și dezvoltare rurală - în locul modelului propus de Comisie, care prevedea doar plăți directe. Pentru finanțarea suplimentară, raportul include un pachet de resurse proprii, printre care o posibilă taxă aplicată tranzacțiilor digitale ale marilor companii.

„Soluţia este adoptarea unui nou pachet de resurse proprii, care să includă, de exemplu, o taxă pe tranzacţiile digitale ale marilor companii”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Ce urmează:

Raportul adoptat miercuri, 15 aprilie, va fi supus votului în plenul Parlamentului European în data de 29 aprilie.

„Odată adoptat și de plen, acesta va deveni mandatul oficial pentru negocierile conduse de mine cu Comisia Europeană și Consiliul privind adoptarea viitorului Buget multianual al Uniunii Europene 2028–2034”, a încheiat Siegfried Mureșan.