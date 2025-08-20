search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Reacția unui livrator indian, după apelul la boicot făcut de Dan Tanasă. „În România m-am simțit ca acasă”

0
0
Publicat:

După ce deputatul AUR Dan Tanasă a cerut boicotarea imigranților, un livrator indian spune că în România a găsit respect și o viață mai bună: „M-am simțit ca acasă, niciodată nu am fost discriminat”.

Muncitorilor străini le sunt explicate regulile pentru a se adapta mai ușor FOTO Shutterstock
Muncitorilor străini le sunt explicate regulile pentru a se adapta mai ușor FOTO Shutterstock

„Niciodată nu mi s-a întâmplat să fiu discriminat pentru că în România m-am simțit ca acasă”, a spus Tarachand Saini pentru Euronews.

Acesta a povestit că lucrează de șase ani în București, timp în care câștigat de cinci ori mai mult decât ar fi făcut-o în țara natală. Acum are o iubită româncă și consideră că țara noastră este una foarte frumoasă.

El a mărturisit că nu i s-a întâmplat „niciodată ceva grav”, însă în ciuda îndemnului vicepreședintelui AUR, încearcă să rămână optimist.

„Sunt livrator în București. Tot e bine. Nu s-a întâmplat nimic. Nu disperăm. Tot e bine. Niciodată nu s-a întâmplat ceva grav. Se înțeleg românii cu noi”, a spus Tarachand.

Reacția vine după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe o rețea de socializare un mesaj în care îndeamnă românii să respingă comenzile livrate de imigranți și avertizează asupra pericolului unei „dictaturi” și al „valului islamist”, declarând că nu își dorește ca România să urmeze acest model.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris deputatul.

Muncitorii asiatici vin în România pentru un trai mai bun

Melania Pop, managerul unei companii de recrutare, a explicat că muncitorii asiatici au salarii de până în 100 de dolari în țările din care vin și „luând prin comparație, de cinci ori câștigă mai mult în România”.

„Având cazarea asigurată, majoritatea companiilor oferă bonuri de masă, transport. Banii pe care-i câștigă îi trimit între 60% și 80% în Asia, unde întrețin câteva generații, neexistând un sistem de pensii pus la punct și având și cultul acesta al familiei. Cel care e mai în putere și poate să muncească va merge internațional și va sta plecat ani de zile, ba chiar unii nici nu se mai întorc. Sunt foarte mulți care deja au rezidența permanentă în România, sunt cetățeni români, își aduc familia și persoanele apropiate”, a explicat ea.

Ea a precizat că muncitorii din Asia sunt plătiți ca orice cetățean român, pe funcția pe care vin să muncească.

„În primul rând trebuie să respecți legea de a da salariul minim pe economie. Nu va fi niciodată sub acest nivel și apoi, conform încadrării. Fiind diferențele culturale, ei sunt plătiți puțin mai mult până învață și se acomodează și ajung la aceeași producție ca muncitorii români. Dacă în România cu un salariu de 2.000 - 3.000 de lei nu ai putea să te descurci, în Asia îți întreții câteva generații”, a mai spus Melania Pop.

Adaptarea culturală a imigranților

De asemenea, Shekhar Chandra Shrestha, un imigrant din Nepal și în prezent coordonator național al comunității asiatice din România, a afirmat că muncitorilor le sunt explicate regulile, în așa fel încât să poată adapta diferențelor culturale.

„Când integrăm oamenii, le spunem toate regulile. E o țară diferită, o cultură diferită. Le spunem dinainte că nu ar trebui să faci lucrurile acestea. În cultura noastră respectăm sincer femeile. Chiar dacă aici, femeia vine cu un comportament prietenos, nu trebuie să o abordezi din cauza diferențelor culturale. Ei ne primesc aici. Trebuie să o accepți ca ceva pozitiv”, a afirmat Shekhar Chandra Shrestha.

România ar putea absorbi aproape 250.000 de muncitori pe piața forței de muncă.

Plângere penală împotriva lui Tanasă

Polițistul-influencer Marian Godină a reacționat după ce Dan Tanasă a instigat românii la boicotarea imigranților de la Glovo și a anunțat pe Facebook că i-a făcut plângere penală parlamentarului Alianței pentru Unirea Românilor.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a scris, marți, pe Facebook, Marian Godină.

În plângerea formulată, Marian Godină a cerut dispunerea cercetării penale a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a lui Dan Tănasă.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
gandul.ro
image
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
mediafax.ro
image
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale
fanatik.ro
image
România rămâne campioana inflației în UE şi în luna iulie
libertatea.ro
image
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi, la Rapid?
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Primarul Mangaliei, prins iar de DNA pentru corupţie. Ar fi luat şpagă haine şi de 40.000 de euro
observatornews.ro
image
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: 'Mă amenința!' 😲
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Klaus Iohannis, de nerecunoscut! După operaţia estetică din primăvară, a făcut o altă schimbare neaşteptată. Foto
playtech.ro
image
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga tragedie
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Tichete de 50 de lei pentru energie electrică. Casa de Pensii anunță cum se pot solicita online
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!