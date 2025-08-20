Reacția unui livrator indian, după apelul la boicot făcut de Dan Tanasă. „În România m-am simțit ca acasă”

După ce deputatul AUR Dan Tanasă a cerut boicotarea imigranților, un livrator indian spune că în România a găsit respect și o viață mai bună: „M-am simțit ca acasă, niciodată nu am fost discriminat”.

„Niciodată nu mi s-a întâmplat să fiu discriminat pentru că în România m-am simțit ca acasă”, a spus Tarachand Saini pentru Euronews.

Acesta a povestit că lucrează de șase ani în București, timp în care câștigat de cinci ori mai mult decât ar fi făcut-o în țara natală. Acum are o iubită româncă și consideră că țara noastră este una foarte frumoasă.

El a mărturisit că nu i s-a întâmplat „niciodată ceva grav”, însă în ciuda îndemnului vicepreședintelui AUR, încearcă să rămână optimist.

„Sunt livrator în București. Tot e bine. Nu s-a întâmplat nimic. Nu disperăm. Tot e bine. Niciodată nu s-a întâmplat ceva grav. Se înțeleg românii cu noi”, a spus Tarachand.

Reacția vine după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe o rețea de socializare un mesaj în care îndeamnă românii să respingă comenzile livrate de imigranți și avertizează asupra pericolului unei „dictaturi” și al „valului islamist”, declarând că nu își dorește ca România să urmeze acest model.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris deputatul.

Muncitorii asiatici vin în România pentru un trai mai bun

Melania Pop, managerul unei companii de recrutare, a explicat că muncitorii asiatici au salarii de până în 100 de dolari în țările din care vin și „luând prin comparație, de cinci ori câștigă mai mult în România”.

„Având cazarea asigurată, majoritatea companiilor oferă bonuri de masă, transport. Banii pe care-i câștigă îi trimit între 60% și 80% în Asia, unde întrețin câteva generații, neexistând un sistem de pensii pus la punct și având și cultul acesta al familiei. Cel care e mai în putere și poate să muncească va merge internațional și va sta plecat ani de zile, ba chiar unii nici nu se mai întorc. Sunt foarte mulți care deja au rezidența permanentă în România, sunt cetățeni români, își aduc familia și persoanele apropiate”, a explicat ea.

Ea a precizat că muncitorii din Asia sunt plătiți ca orice cetățean român, pe funcția pe care vin să muncească.

„În primul rând trebuie să respecți legea de a da salariul minim pe economie. Nu va fi niciodată sub acest nivel și apoi, conform încadrării. Fiind diferențele culturale, ei sunt plătiți puțin mai mult până învață și se acomodează și ajung la aceeași producție ca muncitorii români. Dacă în România cu un salariu de 2.000 - 3.000 de lei nu ai putea să te descurci, în Asia îți întreții câteva generații”, a mai spus Melania Pop.

Adaptarea culturală a imigranților

De asemenea, Shekhar Chandra Shrestha, un imigrant din Nepal și în prezent coordonator național al comunității asiatice din România, a afirmat că muncitorilor le sunt explicate regulile, în așa fel încât să poată adapta diferențelor culturale.

„Când integrăm oamenii, le spunem toate regulile. E o țară diferită, o cultură diferită. Le spunem dinainte că nu ar trebui să faci lucrurile acestea. În cultura noastră respectăm sincer femeile. Chiar dacă aici, femeia vine cu un comportament prietenos, nu trebuie să o abordezi din cauza diferențelor culturale. Ei ne primesc aici. Trebuie să o accepți ca ceva pozitiv”, a afirmat Shekhar Chandra Shrestha.

România ar putea absorbi aproape 250.000 de muncitori pe piața forței de muncă.

Plângere penală împotriva lui Tanasă

Polițistul-influencer Marian Godină a reacționat după ce Dan Tanasă a instigat românii la boicotarea imigranților de la Glovo și a anunțat pe Facebook că i-a făcut plângere penală parlamentarului Alianței pentru Unirea Românilor.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare» prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a scris, marți, pe Facebook, Marian Godină.

În plângerea formulată, Marian Godină a cerut dispunerea cercetării penale a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a lui Dan Tănasă.