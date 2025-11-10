search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Daniel Băluță își lansează programul pentru București: 7 angajamente și un „contract moral" cu cetățenii

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, anunță că își asumă 7 angajamente în fața votanților din București, în programul său pentru candidatura la Primăria Capitalei. 

Candidatul PSD și-a publicat programul pentru București FOTO Primăria Sectorului 4 / Arhivă
Candidatul PSD și-a publicat programul pentru București FOTO Primăria Sectorului 4 / Arhivă

Daniel Băluță anunță că își asumă 7 angajamente în programul său pentru București, ce poate fi accesat pe danielbaluta.ro. „Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră”, scrie primarul Sectorului 4 pe Facebook. 

Edilul sectorului 4 a expus liniile de direcție ale programului său pentru Primăria Capitalei, într-un program împărțit pe 10 domenii. Totodată, el a arătat ce a făcut în Primăria pe care a condus-o până acum:

„În ultimii ani, am schimbat fața Sectorului 4: am construit prima stație de metrou realizată vreodată de o primărie, un spital de stomatologie modern, o secție UPU, o unitate de pompieri (prima din România după 40 de ani) și un patinoar olimpic, primul din București după șapte decenii. Am reabilitat sute de blocuri, am consolidat școli și grădinițe, am creat parcuri, spații verzi și zeci de mii de locuri de parcare, atrăgând peste 5 miliarde de euro, bani europeni, investiți în infrastructură, sănătate și educație”.

Costul și calitatea vieții în Capitală

Orice măsură propusă va trece printr-un filtru simplu, promite Daniel Băluță:

  • Scade costul vieții?
  • Crește calitatea vieții?

„Costul vieții trebuie să scadă - prin servicii publice care chiar funcționează, prin locuințe accesibile și transport corect. Calitatea vieții trebuie să crească - prin siguranță, curățenie, respect și încredere.Un oraș civilizat nu e unul care strălucește în centru, ci unul care își ține aproape toți oamenii.Să coste mai puțin să trăiești și să merite mai mult să o faci. Acesta este angajamentul meu pentru București”, arată primarul sectorului 4.

7 angajamente în fața bucureștenilor

1. Îmi asum orașul, nu îl acuz

Bucureștiul nu e de vină că a fost neglijat. E un oraș obosit, dar viu. Un loc care are nevoie de grijă, nu de scuze. De prea mulți ani, politicienii dau vina unii pe alții, în timp ce orașul se degradează sub ochii noștri. Eu îmi asum tot: trecutul, greșelile, realitatea. Pentru că doar ceea ce îți asumi, poți schimba.

2. Tratez urgențele

Căldura, apa caldă, traficul, siguranța, curățenia. Și da, locuința.Pentru prea mulți oameni, simplul fapt de a avea o casă decentă a devenit o luptă.Vom repara rețelele, vom reduce pierderile de căldură și vom ajuta familiile care nu-și mai permit întreținerea.Locuirea nu e un privilegiu, e o nevoie de bază.Fiecare om trebuie să aibă un acoperiș sigur deasupra capului.

3. Pun oamenii înaintea politicii

Administrația nu e un partid, e un serviciu public. Copiii, femeile, seniorii, oamenii vulnerabili - ei sunt centrul oricărei decizii. Vom face politică prin fapte, nu prin slogane. Măsurăm succesul nu în aplauze, ci în liniștea și în siguranța oamenilor.

4. Construiesc pentru viitor, nu pentru aplauze

Tot ce se face trebuie să țină. Blocurile, școlile, spitalele, drumurile, metroul. Toate trebuie făcute corect, cu plan și cu răbdare. Nu mă interesează lucrările grăbite și pozele de campanie. Vreau investiții care să rămână în picioare, să treacă testul timpului.

5. Fac din administrație o fereastră, nu un zid

Administrația trebuie să fie transparentă, deschisă, clară. Fiecare ban, fiecare proiect, fiecare decizie trebuie să fie la vedere. Oamenii au dreptul să știe ce se întâmplă cu orașul lor. Transparența nu e o favoare, este o datorie.

6. Redau orașul oamenilor

Trotuarele, parcurile, piețele, spațiile publice aparțin oamenilor, nu instituțiilor. Vreau un oraș sigur, curat, respirabil - unde copiii se joacă, bătrânii se odihnesc și tinerii rămân. Vom deschide spațiile blocate și vom aduce viață în cartierele uitate. Orașul nu se trăiește din birouri, ci pe străzi.

7. Nu cer încredere, muncesc pentru ea

Am demonstrat în Sectorul 4 că se poate: am atras peste 5 miliarde de euro, am construit prima stație de metrou realizată de o primărie, am deschis spitale, am consolidat școli și grădinițe, am făcut din sudul orașului o zonă care se dezvoltă corect. Asta e dovada mea. Nu cer un cec în alb, ci un parteneriat pe fapte. Voi arăta, zi de zi, că administrația poate fi serioasă, onestă și umană.

Programul complet al lui Daniel Băluță prezintă viziunea pentru Primăria Capitalei pe 10 domenii: 

1. Infrastructură și mobilitate urbană

2. Termoficare și energie

3. Mediu și spațiu verde

4. Administrație digitală și transparență

5. Siguranță și protecție pentru cetățeni

6. Incluziune și sprijin social

7. Educație și sănătate

8. Cultură și comunitate

9. Antreprenoriat și economie locală

10. Colaborare și viziune integrată

Politică

