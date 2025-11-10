Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, potrivit unui sondaj de opinie prezentat în ședința Biroului Permanent al partidului, Daniel Băluță, candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, se află în fruntea preferințelor bucureștenilor.

„Am prezentat un sondaj de opinie, așa cum bine știți, care ne arată că Daniel Băluță este pe primul loc în acest moment. Asta ne face optimiști, dar asta nu înseamnă că Daniel nu-și va continua această campanie. Să vorbească despre administrație, nu despre politică, să își prezinte realizările, fără atacuri politice, pentru că asta îi interesează pe bucureșteni”, a declarat Sorin Grindeanu.

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a anunțat că își asumă șapte angajamente în fața votanților din București, în programul său pentru candidatura la Primăria Capitalei.

„Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră. Așadar: 1. Îmi asum orașul, nu îl acuz. 2. Tratez urgențele.3. Pun oamenii înaintea politicii.4. Construiesc pentru viitor, nu pentru aplauze.5. Fac din administrație o fereastră, nu un zid.6. Redau orașul oamenilor.7. Nu cer încredere, muncesc pentru ea”, a scris Băluță, pe FB.