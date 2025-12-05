search
Analiză Ce ar însemna un scor mare pentru suveraniști în București: „Ar fi un mic cutremur"

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Susținută de AUR, Anca Alexandrescu, este plasată între primii patru candidați în sondajele pentru Primăria București, ajungând chiar pe locul 3 sau 2 în unele măsurători. Victoria sa în Capitală sau un scor care să o plaseze aproape de câștigătorul scrutinului de duminică, ar putea avea efecte directe asupra partidelor coaliției de guvernare, generând un cutremur în societate.

Un scor mare va fi prezentat oricum ca o victorie FOTO Inquam
Sondajele arată o cursă strânsă pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei, cu Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR și PNȚCD, plasată între primii patru candidați. În unele sondaje este plasată pe locul trei, înaintea candidatului USR Cătălin Drulă. Într-un sondaj realizat de AtlasIntel este poziționată chiar pe locul doi, după candidatul PSD Daniel Băluță. Dincolo de clasamentele caselor de sondare, diferența strânsă de procente indica o cursă strânsă, cu un rezultat imprevizibil. 

Politologul George Jiglău este de părere că, indiferent dacă ar reuși să câștige un mandat de primar al Capitalei sau ar bifa un scor ridicat, plasându-se pe primele locuri în cursa electorală, rezultatul Ancăi Alexandrescu ar produce efecte pe mai multe planuri.

Efectele asupra curentului suveranist 

În primul rând, ar deveni un personaj relevant pe scena politicienilor suveraniști, unde va concura cu liderul AUR George Simion și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, potrivit politologului: „Dacă e la un 20%-20%+ sau dacă chiar câștigă, atunci e clar că ea devine un personaj validat electoral, cam la același nivel cu care a fost validat electoral Simion la alegerile din mai, când n-a câștigat, dar a fost aproape, a scos un scor mare, mai ales la primul tur. L-a câștigat detașat, chiar și în raport cu Georgescu. Deci devine un personaj cam la fel de relevant cu ceilalți doi”, explică politologul.

Totuși, un rezultat bun al candidatei ar genera tensiuni în interiorul curentului suveranist: „Când va fi un moment în care miza e suficient de importantă, între ei cred că va apărea un element de competiție care va fi interesant de văzut”. 

Anca Alexandrescu vine totuși cu o notorietate diferită, construită în mass-media tradițională. „Până acum îi aveam pe George Simion și pe Călin Georgescu, care fiecare ar fi putut să aibă pretenții, atunci când e să fie desemnat cumva, să fie ales principalul reprezentant electoral al suveraniștilor. Acum apare și doamna Alexandrescu, care vine dintr-o altă zonă cumva, adică nu are același tip de notorietate. (...) Notorietatea ei vine din mass-media tradițională, adică de la televizor”, mai arată George Jiglău, punctând diferențele față de ceilalți doi candidați.  

Un „cutremur” pentru partidele Coaliției

O victorie sau un scor mare al Ancăi Alexandrescu în alegerile de pe 7 decembrie ar reprezenta un semnal de alarmă major pentru partidele din coaliție, generând un „cutremur” pentru PSD, PNL și USR, pentru că ar demonstra incapacitatea de a securiza victoria până și la București, „care ar trebui să fie o victorie ușoară pentru pro-europeni”.

„Se va întări cumva percepția asta că este inevitabil faptul că AUR se apropie de o preluare a puterii. Cred că se va accentua percepția asta. (...) Ar fi un mic cutremur. După ce am avut acum un an, nu știu dacă mai vorbim așa despre mari surprize, dar tot ar fi o surpriză ca până și la București vedem un candidat de genul ăsta care reușește să câștige”.

Chiar și cu o înfrângere, dar cu un scor mare în alegerile pentru București, de peste 20%, Anca Alexandrescu va bifa totuși o victorie.

„Câtă vreme e aproape de locul 1, o va prezenta ca fiind o victorie. Și va fi un semnal foarte mare de alarmă pentru partidele astea, că dacă rămân la politica asta bazată pe orgolii, unde toată lumea vrea candidați, nu se pot înțelege la niște alianțe, practica asta a PSD-ului de a forța un candidat propriu de la fiecare dintre cele trei partide, nu care cumva să aibă PNL și USR un candidat comun, se va vedea că este periculoasă în raport cu șansele fiecăruia de a câștiga și în raport și cu faptul că permit prin comportamentul lor ascensiunea unor discursuri și candidați de genul ăsta. Și va fi încă o dovadă că politica de genul ăsta nu prea mai funcționează”, mai spune politologul.

Un nou sondaj realizat de ARA arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Daniel Băluță, candidatul PSD, în fruntea preferințelor bucureștenilor.

Conform datelor prezentate, intenția de vot a alegătorilor care declară că vor merge sigur la urne este de 26% pentru Daniel Băluță, 24% pentru Ciprian Ciucu, 20% pentru Cătălin Drulă, 18% pentru Anca Alexandrescu, iar 12% ar vota pentru alți candidați.  

