Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
Opoziția pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Grindeanu: „Nu s-a schimbat nimic. Hotărârea de a rămâne în coaliție este în vigoare”

Opoziția pregătește pentru vineri o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Inițiatorii susțin că au strâns 119 semnături. În timp ce Victor Ponta anunță că a semnat deja documentul, liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul rămâne în coaliție și că „nu s-a schimbat nimic”.

Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan FOTO: Inquam photos/ George Călin
Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan FOTO: Inquam photos/ George Călin

Senatorul Ninel Peia, din grupul Pace - Întâi România, a anunțat că Opoziția va depune vineri, 5 decembrie, la ora 12.00, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Documentul este intitulat „România nu este de vânzare – un guvern fără USR” și, potrivit lui Peia, are deja 119 semnături și este susținut și de grupul parlamentar AUR. 

Deputatul Victor Ponta a confirmat pe Facebook că a semnat moțiunea. „Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a scris Ponta pe Facebook.

El a adăugat că inițiativa este gândită împreună cu parlamentarii neafiliați și că scopul ei este clar: sprijinirea oricărui guvern care eliberează România de influența USR.

Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României. Propaganda externă şi internă are acum banii şi instrumentele instituţionale necesare pentru a susţine subjugarea ţării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate şi pentru viitorul naţional şi european al poporului român!”, a mai afirmat Victor Ponta.

Reacția PSD: „Hotărârea de a rămâne în coaliție este în vigoare”

În contextul moțiunii anunțate de Opoziție, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul rămâne în coaliția de guvernare și că nu există nicio schimbare în poziționarea PSD.

„În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ șase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toții să facem parte din această coaliție. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a spus Grindeanu, întrebat dacă PSD ar putea susține moțiunea de cenzură.

Întrebat ce se va întâmpla dacă un parlamentar PSD va vota moțiunea, liderul social-democraților a replicat: „În primul rând, eu nu discut supoziții. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru”.

Sorin Grindeanu a respins și ideea că alegerile locale din Capitală ar putea influența în vreun fel decizia PSD. „Nu, nu văd. Dar sigur că aceste alegeri, așa cum noi am anticipat în urmă cu câteva luni, provoacă, așa cum vedem cu toții, tensiuni în cadrul coaliției. Duminică avem alegeri, o să vedem”, a precizat el, citat de News.ro.

Liderul PSD a insistat că nu crede scenariul în care parlamentari ai PSD sau ai coaliției ar vota moțiunea: „Eu nu cred acest lucru și nu mi se pare o temă. În acest moment nici măcar nu e depusă această moțiune”.

Cât despre felul în care se vor poziționa parlamentarii PSD în ziua votului, Grindeanu a explicat: „Nu am luat o decizie. Nici măcar nu e depusă această moțiune. Probabil se va lua o decizie în cadrul coaliției, dacă se va ajunge să se depună această moțiune”.

Referitor la faptul că Victor Ponta a semnat deja moțiunea, Sorin Grindeanu a comentat scurt: „Are un statut aparte. Cred că nu mai e membru de partid”.

Politică

