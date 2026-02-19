Cătălin Predoiu, întrevedere la Departamentul de Justiție al SUA cu procurorul general Pamela Bondi: „Cooperarea întărește eficiența MAI”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut joi o întrevedere la sediul Departamentului de Justiţie din Washington cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii, a anunțat MAI.

Cei doi oficiali au trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii dintre ministrul român și conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ.

„După întâlnirile de la FBI și Oficiul Directorului Național pentru Informații, întâlnirea cu Procurorul General Pamela Bondi continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului si agențiile americane de aplicare a legii si comunitatea de informații. Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI” a declarat Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne joi seară.

Cătălin Predoiu a subliniat că aceste parteneriate sporesc capacitatea MAI de a proteja cetățenii români și frontierele țării, domenii esențiale pentru instituție.

Întâlnirea face parte dintr-o vizită de lucru mai amplă a oficialului român în Statele Unite, axată pe cooperarea în materie de securitate, combaterea criminalității și schimb de informații.