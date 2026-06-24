Predoiu avertizează că parteneriatul cu SUA riscă să rămână doar la nivel de declarații: „Ar fi cazul să trecem de la vorbe la fapte”

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a criticat public, într-o postare pe Facebook, ritmul lent al unor proiecte economice și strategice majore derulate în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, afirmând că multe dintre acestea „stagnează sau întârzie de ani de zile”.

Predoiu susține că, în perioada următoare, scena politică românească va fi marcată de declarații privind importanța relației cu SUA, inclusiv cu ocazia recepției organizate de Ambasada Statelor Unite și a Zilei Independenței (4 iulie).

„Întregul oraș politic se va regrupa astăzi la recepția Ambasadei SUA pentru a celebra Independence Day” Curând va fi 4th of July, Ziua SUA. În câteva zile, establishment-ul politic românesc va declanșa o ploaie de declarații despre importanța Parteneriatului Strategic cu SUA. Cod portocaliu, cel puțin! În general, ne vom felicita reciproc și ne vom bate amical pe spate, mulțumiți și încrezători. O să fie bine!”, a scris Cătălin Predoiu, pe Facebook.

„Proiecte economice strategice cu SUA, stagnate sau întârziate de ani de zile”

Potrivit acestuia, mai multe proiecte strategice realizate în colaborare cu Statele Unite, precum dezvoltarea unităților 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă, reactoarele modulare mici (SMR) și Coridorul Vertical de energie, înregistrează întârzieri sau progrese insuficiente.

„Proiecte economice strategice cu SUA stagnate sau întârziate de ani de zile: Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, SMR, Coridorul Vertical. Investiții și achiziții americane incluse în SAFE: nesemnificative; se poate spune acum «almost zero», principalul proiect fiind blocat deocamdată. Proiecte strategice posibile, dar încă neinițiate: Portul Constanța, centre de date, incubatoare de afaceri, AI, minerale rare”, a spus acesta.

În opinia lui Predoiu, autoritățile române ar trebui să accelereze implementarea proiectelor comune și să consolideze cooperarea cu Washingtonul.

Predoiu susține că nu indică vinovați individuali, ci vorbește despre un eșec colectiv:

„Ultima vizită substanțială a unui oficial român la Washington: cu luni de zile în urmă. Guvern cu puteri depline care să recupereze întârzierile: «it doesn’t exist». Nu vreau să spun că e cineva de vină; orice individualizare ar fi superficială și incorectă. Este un rezultat colectiv. Subliniez că, în România, ar fi cazul să trecem de la vorbe la fapte, totuși. God bless Romania, the USA and our Strategic Partnership!”, a mai transmis Călălin Predoiu.