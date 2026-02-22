Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Printre subiectele discutate, programul Visa Waiver

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Predoiu, s-a întâlnit vineri, 20 februarie, cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem.

Întrevederea a avut loc la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), transmite MAI într-un comunicat.

Cei doi oficiali au abordat agenda comună de cooperare MAI și DHS: managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv a riscurilor asociate criminalității transfrontaliere.

Discuțiile au evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit din București, creată de MAI și DHS, singura de acest fel în regiune, care acoperă și Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat programele avansate derulate împreună cu DHS pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor la securitate: Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și Automated Targeting System – Global (ATS-G).

România se numără printre puținele țări care folosesc deja EBSP.

Cei doi oficiali au abordat și subiectul Programului Visa Waiver. Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.

De asemenea, oficialul român a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.

Săptămâna aceasta, ministrul de Interne s-a întâlnit și cu directoarea Oficiului Directorului Național pentru Informații (ODNI) al SUA, Tulsi Gabbard.

Discuțiile s-au axat pe creșterea capacității de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate globală, de la terorism și criminalitate organizată transnațională, până la criminalitate cibernetică, război asimetric, amenințări hibride și riscuri emergente.