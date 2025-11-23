Dragoș Pîslaru explică public numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Drulă, ca secretar de stat la MIPE: „Are un CV impecabil”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit duminică cu o serie de clarificări după controversele apărute în spațiul public privind numirea Alinei Gîrbea în funcția de secretar de stat. Mesajul său a fost transmis într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului.

Pîslaru a explicat că numirea a rezultat în urma negocierilor din coaliția de guvernare, în condițiile în care pozițiile de secretari de stat sunt împărțite politic. Astfel, postul ocupat anterior de un reprezentant PSD urma să fie preluat de un membru USR, iar formațiunea a propus-o pe Alina Gîrbea.

„O cunosc pe Alina de câțiva ani buni și știu că are studii de top la Bruxelles și Paris. Are 15 ani de experiență profesională în afaceri europene, în poziții relevante din Parlamentul și Comisia Europeană. Vorbește fluent engleză și franceză. Are un CV ireproșabil”, a transmis ministrul, subliniind că venirea acesteia în echipă reprezintă „un beneficiu pentru România”.

Ministrul a reacționat și la discuțiile apărute în ultimele zile privind presupuse legături de rudenie între Gîrbea și un lider politic al USR. Pîslaru afirmă că astfel de suspiciuni sunt nefondate și respinge „teoriile conspirației” vehiculate în spațiul public.

„Nu este treaba mea ca ministru să fac dosar sau analiză privind viața personală a colegilor din minister. Sunt revoltat de insinuarea că numirea sa s-ar baza pe altceva decât competența profesională”, a precizat el.

Pîslaru a subliniat că preferă ca discuția publică să fie concentrată pe reformele și rezultatele ministerului, inclusiv finalizarea ajustărilor la PNRR, transparentizarea proiectelor prin noul tablou de bord și reuniunea ministerială privind Politica de Coeziune – prima de acest nivel după 2019.

„Alina Gîrbea are susținerea mea, așa cum o au și ceilalți secretari de stat din MIPE. Obiectivul nostru rămâne același: accelerarea investițiilor europene și folosirea fiecărui euro în beneficiul României”, a adăugat ministrul.

La final, Pîslaru a mulțumit echipei MIPE pentru activitatea depusă, reafirmând angajamentul pentru „profesionalism, predictibilitate și integritate”.