search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dragoș Pîslaru explică public numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Drulă, ca secretar de stat la MIPE: „Are un CV impecabil”

0
0
Publicat:

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit duminică cu o serie de clarificări după controversele apărute în spațiul public privind numirea Alinei Gîrbea în funcția de secretar de stat. Mesajul său a fost transmis într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului.

Alinei Gîrbea FOTO: Facebook/ Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Alinei Gîrbea FOTO: Facebook/ Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Pîslaru a explicat că numirea a rezultat în urma negocierilor din coaliția de guvernare, în condițiile în care pozițiile de secretari de stat sunt împărțite politic. Astfel, postul ocupat anterior de un reprezentant PSD urma să fie preluat de un membru USR, iar formațiunea a propus-o pe Alina Gîrbea.

„O cunosc pe Alina de câțiva ani buni și știu că are studii de top la Bruxelles și Paris. Are 15 ani de experiență profesională în afaceri europene, în poziții relevante din Parlamentul și Comisia Europeană. Vorbește fluent engleză și franceză. Are un CV ireproșabil”, a transmis ministrul, subliniind că venirea acesteia în echipă reprezintă „un beneficiu pentru România”.

Ministrul a reacționat și la discuțiile apărute în ultimele zile privind presupuse legături de rudenie între Gîrbea și un lider politic al USR. Pîslaru afirmă că astfel de suspiciuni sunt nefondate și respinge „teoriile conspirației” vehiculate în spațiul public.

„Nu este treaba mea ca ministru să fac dosar sau analiză privind viața personală a colegilor din minister. Sunt revoltat de insinuarea că numirea sa s-ar baza pe altceva decât competența profesională”, a precizat el.

Pîslaru a subliniat că preferă ca discuția publică să fie concentrată pe reformele și rezultatele ministerului, inclusiv finalizarea ajustărilor la PNRR, transparentizarea proiectelor prin noul tablou de bord și reuniunea ministerială privind Politica de Coeziune – prima de acest nivel după 2019.

„Alina Gîrbea are susținerea mea, așa cum o au și ceilalți secretari de stat din MIPE. Obiectivul nostru rămâne același: accelerarea investițiilor europene și folosirea fiecărui euro în beneficiul României”, a adăugat ministrul.

La final, Pîslaru a mulțumit echipei MIPE pentru activitatea depusă, reafirmând angajamentul pentru „profesionalism, predictibilitate și integritate”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Gata, am aflat adevărul: de ce a fost schimbat Tavi Popescu la pauza meciului FCSB – Petrolul? „Patronului nu i-a plăcut asta!”
fanatik.ro
image
Povestea casei din România unde a stat împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Se află în centrul orașului Pitești
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă lucrezi în zilele libere legale. Cât trebuie să fii plătit conform legii
playtech.ro
image
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Cât de sănătoasă este pâinea cu maia. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul despre cel mai căutat aliment al momentului
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Rulada gem de mere Sursa foto shutterstock 774793309 jpg
Ruladă cu gem de mere şi glazură. Nimeni nu se poate opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?