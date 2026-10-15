AUR vrea să blocheze deplasările Mirabelei Grădinaru pe bani publici și a depus în Parlament un proiect de lege: „Nu deține nicio funcție”

AUR a depus în Parlament un proiect de lege potrivit căruia cheltuielile persoanelor care îl însoțesc pe președintele României în deplasări externe pot fi suportate din fonduri publice doar dacă acestea dețin „o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege”. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, este vizată direct.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la Palatul Élysée (Franța) Foto: AFP

Inițiativa legislativă se referă la situațiile în care persoane fără calitate oficială participă la delegații prezidențiale, deputata AUR Dumitrina Mitrea, inițiatoarea proiectului, făcând referire directă la Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Deputata AUR precizează că au fost transmise solicitări către Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe pentru a clarifica „în ce temei legal și cu ce mandat participă Mirabela Grădinaru la deplasările externe de nivel înalt” și susține că răspunsul primit a fost „tăcere totală din partea ambelor instituții”.

Mitrea afirmă că, în urma analizei legislative, a fost identificat „un vid legislativ grav”, despre care spune că a permis includerea partenerei șefului statului în delegații oficiale. În opinia sa, aceasta ar fi beneficiat de cheltuieli suportate din bani publici, deși „nu deține nicio funcție, nicio calitate oficială”.

Ce prevede proiectul

Proiectul propune interzicerea utilizării resurselor financiare, umane sau tehnice ale instituțiilor publice pentru persoanele care îl însoțesc pe președinte fără a avea o funcție sau un statut stabilit prin lege.

Tot potrivit inițiativei legislative, acestea nu ar mai putea fi desemnate sau acreditate drept reprezentanți ai statului român în cadrul delegațiilor oficiale, iar cheltuielile de transport, cazare și alte costuri asociate deplasărilor externe nu ar mai putea fi decontate din fonduri publice.

Dumitrina Mitrea susține că titlul de „Primă Doamnă” nu este reglementat de legislația românească și că „o relație personală, oricât de îndelungată, nu este asimilată căsătoriei” și „nu oferă drept de reprezentare a statului”.

„Proiectul nostru închide această portiță”, afirmă deputata AUR, care transmite și un mesaj către șeful statului:

„Domnule Nicușor Dan, banul public trebuie respectat, iar atribuțiile de stat nu pot fi transformate în avantaje personale”.