Patru morți în noile atacuri dintre Rusia și Ucraina. Un copil rus, printre victime

Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil de opt ani, și-au pierdut viața în noaptea de marți spre miercuri în urma schimburilor de atacuri dintre Rusia și Ucraina, potrivit autorităților din cele două țări. Alte persoane au fost rănite în atacurile cu drone care au vizat atât teritoriul rus, cât și mai multe regiuni ucrainene.

În regiunea rusă Krasnodar, de la Marea Neagră, două persoane au murit în urma unor atacuri ucrainene, potrivit AFP, citată de News.ro.

Guvernatorul Veniamin Kondratiev a anunțat că un copil rus de opt ani a fost ucis într-un atac cu dronă asupra portului Novorossiisk. Alte opt persoane, inclusiv un minor, au fost rănite.

Potrivit oficialului rus, fragmente provenite de la drone au căzut peste clădiri rezidențiale și obiective economice. Aproximativ 90 de persoane au fost evacuate și cazate în centre temporare de primire.

O altă victimă a fost înregistrată în satul Volna, situat în apropierea Peninsulei Crimeea. De asemenea, alte patru persoane au fost rănite în atacuri produse în orașele Anapa și Ghelendjik, din aceeași regiune.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare aeriană au distrus sau interceptat 502 drone ucrainene care au survolat teritoriul Rusiei și Marea Neagră în cursul nopții.

Atacuri rusești în sudul Ucrainei

De cealaltă parte, autoritățile ucrainene au raportat două persoane ucise și mai mulți răniți în urma unor atacuri rusești asupra orașului Herson, aflat în apropierea liniei frontului.

În regiunea Zaporojie, o dronă rusească a lovit un autobuz, rănind o persoană, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri 138 de drone și mai multe rachete. Potrivit Kievului, 112 drone au fost doborâte sau neutralizate prin mijloace de război electronic. Autoritățile ucrainene nu au raportat însă interceptarea vreunei rachete.

Atacurile reciproce dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul continuării războiului declanșat de invazia rusă în Ucraina.