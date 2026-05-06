Câți români cu drept de vot sunt înscriși în Registrul electoral. Anunțul Autorității Electorale Permanente

Autoritatea Electorală Permanentă anunță că, la data de 30 aprilie 2026, numărul total al cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral este de 19.026.518 alegători.

Cifra este în scădere cu 2.295 de persoane față de sfârșitul lunii martie, când erau înregistrați 19.028.813 alegători.

De ce a scăzut numărul alegătorilor

Potrivit datelor transmise de AEP, diferențele apar în urma actualizărilor curente efectuate de primării în Registrul electoral.

În perioada 1–30 aprilie 2026 au fost operate:

20.390 de radieri ca urmare a decesului alegătorilor

165 de radieri pentru persoane cărora le-a fost interzis dreptul de vot sau aflate sub interdicție legală

80 de persoane au redobândit dreptul de vot

În același interval, au fost înregistrați:

17.713 tineri care au împlinit 18 ani și au fost înscriși din oficiu

467 de alegători noi, pe baza datelor de la evidența populației

Câți alegători sunt în țară și în străinătate

Din totalul de peste 19 milioane de alegători:

17.974.239 au domiciliul sau reședința în România

1.052.279 au domiciliul în străinătate și dețin pașaport CRDS

Ce este Registrul electoral

Registrul electoral este sistemul informatic național care cuprinde toți cetățenii români cu drept de vot și este actualizat permanent de autorități. Acesta este gestionat de primării și de persoanele desemnate la nivel local, în baza datelor oficiale privind populația.

Datele sunt utilizate pentru organizarea proceselor electorale și pentru stabilirea corectă a secțiilor de votare atât în țară, cât și în diaspora.