Cum poate fi împiedicat AUR să domine singur opoziția. Directorul INSCOP, semnal de alarmă pentru marile partide

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, susține că AUR a demonstrat „o coerență strategică excepțională” în perioada recentă și a reușit să își consolideze poziția de principal partid de opoziție.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ștefureac afirmă că formațiunea condusă de George Simion a reușit să își atingă obiectivele politice în ciuda faptului că deține aproximativ o cincime din mandatele Parlamentului.

„Ca place sau nu, AUR are o coerență strategică excepțională. În calitate de partid de opoziție, a manevrat perfect până a reușit să dea jos un guvern prin moțiune de cenzură, deși are doar 20% din mandatele Parlamentului”, a scris sociologul.

Opoziția, principalul avantaj al AUR

Potrivit lui Ștefureac, decizia AUR de a nu participa la votul pentru învestirea unui nou guvern reprezintă o continuare a strategiei prin care partidul încearcă să se poziționeze ferm în opoziție.

El consideră că această alegere obligă și celelalte formațiuni politice să își clarifice poziționarea în raport cu viitoarea guvernare.

„AUR face toți pașii corecți pentru a valorifica electoral toate frustrările și nemulțumirile trecute, prezente și viitoare, până în 2028”, a afirmat directorul INSCOP.

Necesitatea unei opoziții puternice

Ștefureac apreciază că una dintre puținele variante prin care AUR ar putea fi împiedicat să domine singur opoziția ar fi apariția unui alt partid important care să joace un rol activ în contestarea puterii.

În opinia sa, acest rol ar putea fi asumat de PNL, PSD sau USR, însă doar în condițiile existenței unei conduceri capabile să mobilizeze electoratul.

„O posibilă șansă ca AUR să nu defileze singur în opoziție spre pragul de 50% ar fi să avem un alt mare partid care să facă opoziție serioasă”, a scris sociologul.

Avertisment privind concentrarea puterii

Remus Ștefureac afirmă că analiza sa depășește cazul AUR și vizează funcționarea sistemului democratic în ansamblu.

Acesta consideră că nicio formațiune politică nu ar trebui să ajungă să concentreze o putere excesivă într-un sistem democratic aflat încă în proces de consolidare.

„Cred sincer că, de dragul sănătății regimului nostru democratic, niciun partid politic din România nu ar trebui să aibă peste 50%”, a mai transmis directorul INSCOP.