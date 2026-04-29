Exclusiv Buzoianu, atac la „caracatița” balastierelor: „Credeți că nu le-a văzut nimeni în ultimii 20 de ani? Am deranjat multe grupuri de interese”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, avertizează că o eventuală cădere a Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură ar însemna „întoarcerea la haos și la vechile grupuri de interese”. Prezentă la Interviurile Adevărul, Buzoianu a acuzat PSD că încearcă să destabilizeze coaliția din cauza reformelor și a controalelor intensificate în zone sensibile, precum industria lemnului.

Buzoianu, atac la „caracatița” balastierelor

Ministrul Mediului e de părere că ofensiva politică a PSD este alimentată de nemulțumirea grupurilor de influență afectate de noile controale riguroase. Diana Buzoianu a subliniat că actuala administrație a lovit direct în rețelele de interese care au funcționat nestingherite în ultimele decenii.

„Am deranjat foarte multe grupuri de interese. E un lucru foarte transparent. Grupurile ilegale de balastiere pe care le-am deranjat... Credeți că nu le-a văzut nimeni în ultimii 10-20 de ani? Credeți că e confortabil pentru ei să se vadă toată caracatița asta?”, a întrebat retoric ministrul.

Diana Buzoianu acuză alianțe toxice în Parlament și avertizează că „destabilizarea României servește intereselor externe”

Ministrul Mediului a lansat acuzații la adresa unor formațiuni politice din Parlament, susținând că s-au format „alianțe toxice” care au contribuit la destabilizarea țării prin voturi repetate și prin promovarea unor amendamente controversate.

Aceasta a afirmat că în ultimele luni au fost adoptate în Parlament mai multe măsuri pe care le consideră toxice. Ministrul a susținut că actuala criză politică nu este întâmplătoare și că destabilizarea României ar putea servi inclusiv unor interese externe. Aceasta a afirmat că „anumite state din Est” ar avea de câștigat de pe urma instabilității politice din România. În același timp, Buzoianu a criticat PSD, acuzându-l că tratează actuala situație politică „ca pe o glumă”.

„Au creat această alianță și au hrănit-o constant în ultimele luni de zile, cu zeci de voturi în Parlament, prin care și-au trecut amendamente toxice, proiecte toxice. Asta este doar un punct maxim la care au ajuns, dar până acum, constant, au șantajat în Parlament cu o majoritate. pe care au și folosit-o pentru a destabiliza țara. Și acum eu vreau să întreb un lucru. Cui îi folosește destabilizarea țării în momentul de față? Și adevărul este că pot să mă uit spre ruși și să zic că sunt niște oameni, sunt niște state în partea mai de est care sunt tare bucuroase să ne vadă atât de destabilizați, destabilizați inclusiv într-un context în care PSD râde în același timp în care aruncă țara în aer. Adică lor li se pare o glumă că votează moțiunea și după aia în la fel de zâmbăreți cred că se așează la masă să refacă farfuria spartă și nu funcționează, nu funcționează lucrurile așa”, a declarat Buzoianu.

Ministrul a avertizat că o eventuală cădere a Guvernului ar putea pune în pericol investiții și fonduri europene de ordinul zecilor de miliarde de euro.

Buzoianu: Între PSD și AUR este o colaborare constantă

Ministrul a vorbit și despre relația dintre PSD și AUR, susținând că între cele două formațiuni ar exista o colaborare constantă în voturile din Parlament, deși discursul public ar sugera contrariul.

„E și mai amuzant că încearcă să-i explice că ei nu sunt de fapt împreună, dar au efectiv conferință de presă comună”, a afirmat aceasta, adăugând că unele proiecte importante în domeniul mediului ar fi fost blocate cu sprijinul comun al celor două partide.

În ceea ce privește negocierile politice din Parlament, Diana Buzoianu a precizat că nu face parte direct din discuțiile privind moțiunea de cenzură, însă a subliniat că USR își menține poziția fermă împotriva colaborării cu PSD în afara unor condiții clare de reformă și echilibru politic.

„PSD a fost tratat ca partener egal, nu ca șef pe tarla”

Totodată, ea a avertizat că orice scenariu politic în care PSD ar ajunge să controleze indirect guvernarea ar transforma executivul într-un „teatru ieftin”, lipsit de capacitatea reală de a implementa reforme.

„PSD a fost tratat ca partener egal, cu respect, nu ca șef pe tarla. În momentul în care transformăm toată masa de șah și o luăm și spunem PSD a devenit, de fapt, singurul partid din guvernare care poate să șantajeze în orice moment cu majoritatea, cu partidul extremist și în orice moment poate să ridice, să arunce masa în aer, de fapt noi nu mai avem o guvernare, avem un teatru. Iar eu nu știu câți români sunt dispuși să mai plătească să vadă acest teatru, ieftin. Nu cred că mai sunt dispuși”, a declarat Buzoianu.

Buzoianu: România nu își permite căderea Guvernului. Ar însemna întoarcerea la haos și la vechile grupuri de interese”

România are nevoie de stabilitate politică și de continuarea reformelor, nu de o criză guvernamentală care ar putea arunca țara într-o nouă perioadă de incertitudine, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul.

Buzoianu a declarat că actuala coaliție va prezenta toate argumentele necesare pentru a demonstra că prăbușirea Executivului ar servi doar unor grupuri interesate să recapete accesul la resursele publice. Potrivit acesteia, adevărata miză nu este doar votul de săptămâna viitoare, ci consecințele politice care ar urma după acesta.

Ministrul a acuzat direct PSD că ar încerca să destabilizeze actuala coaliție din nemulțumirea provocată de măsurile de reformă și de controalele intensificate în zone sensibile, precum exploatările de balast, industria lemnului și activitatea unor companii.

„De fapt, realitatea următoarelor săptămâni este, dacă noi acceptăm că România trebuie să fie schimbată în bine, adică curățată, toate aceste lucruri, sau dacă cedăm în fața unui șantaj de majoritate creată cu niște mișcări extremiste, să dăm înapoi în tot ceea ce ne-am propus să facem ca curățenie în România.

Eu cred că ultimul vot al românilor de fapt a fost un vot clar tranșant pentru modificare, clar tranșant pentru curățenie. Nu știu cât putem să mai ignorăm românii care sunt din ce în ce mai revoltați și care vor să vadă modificările astea”, a transmis Buzoianu.

„PSD și PNL formau un mariaj în care mai degrabă PNL era considerat accesoriu de către PSD în guvernare”

În ceea ce privește speculațiile privind o posibilă reconfigurare politică între PNL și PSD, Diana Buzoianu a respins ideea unei reveniri la vechea formulă de guvernare. Ea a subliniat că experiența coabitării PSD-PNL a demonstrat limitele unei astfel de alianțe și a susținut că actuala formulă guvernamentală a livrat rezultate concrete.

„PSD și PNL formau un mariaj în care mai degrabă PNL era considerat accesoriu de către PSD în guvernare. Și am văzut unde a dus asta toată România. Nu cred că după ce s-a văzut și după ce am văzut cu toții și PNL a văzut că se poate să fie o guvernare cu mult mai multe rezultate, USR a livrat niște rezultate foarte concrete în guvernarea asta”, a spus ministrul.

Totodată, ministrul a precizat că partidul său nu va participa la nicio construcție politică realizată împotriva intereselor cetățenilor și a avertizat că orice decizie care favorizează corupția sau grupurile de influență va avea costuri politice majore.

Actuala coaliție ar putea continua în aceeași formulă, spune Buzoianu

Buzoianu a lăsat însă deschisă posibilitatea continuării actualei coaliții, cu o condiție clară: moțiunea de cenzură să nu fie votată.

„Dacă nu trece, da. Deci, dacă moțiunea de cenzură nu este votată și dacă PSD nu votează această moțiune, da, până la moțiunea de cenzură, mie mi se pare că este un punct de întoarcere”, a spus ministrul.

Referitor la acuzațiile privind presupuse colaborări anterioare ale USR cu Alianța pentru Unirea Românilor, Diana Buzoianu a respins ferm această interpretare, explicând că formațiunea sa nu a inițiat moțiuni împreună cu AUR și că voturile din trecut nu pot fi comparate cu actualul context politic.

Un subiect de interes pentru români este legat de programele de mediu „Rabla" și „Casa Verde".

Diana Buzoianu va vorbi despre modul în care aceste programe pot continua și despre perspectivele lor de implementare în perioada următoare.

Într-un interviu pentru Adevărul, Diana Buzoianu a declarat că programul „Rabla” pentru persoane fizice, aflat în analiză, urmează să fie îmbunătățit. Aceasta a precizat că, în funcție de bugetul disponibil, autoritățile își propun lansarea unei variante actualizate a programului, care ar putea include și criterii noi privind producătorii, astfel încât aceștia să provină din Europa.

Totodată, ministrul a explicat că, în acest moment, nu a fost propus un buget nou pentru panourile fotovoltaice, prioritatea fiind lansarea unui program dedicat bateriilor de stocare.

„Prioritatea este să vedem dacă putem lansa programul pentru baterii de stocare, care cred că va ajuta foarte mult atât sistemul energetic, cât și la scăderea facturilor. Încercăm să folosim resursele limitate cât mai eficient, pe proiecte care au impact maxim”, a transmis Buzoianu.