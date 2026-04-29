Dominic Fritz, reacție după moțiune: „Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele de la Moscova”

Președintele USR, Dominic Fritz a transmis un mesaj după citirea moțiunii de cenzură în care acuză un limbaj propagandistic în textul citit astăzi în Plenul Parlamentului. Liderul USR spune că PSD va înceta să fie un partid pro european dacă va vota moțiunea.

Dominic Fritz consideră că alegerea pe care PSD a făcut-o nu este una de moment și alegerile făcute duc spre o apropiere de AUR și o politică anti-europeană.

„Citiți moțiunea PSD-AUR. „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus”, „active strategice vândute” etc. Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește.

PSD, din partener într-o coaliție proeuropeană, atacă cu mare ipocrizie tocmai reformele care duc țara mai departe pe drumul european. Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR. Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european”, a postat Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

„România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce”

Liderul USR face apel către parlamentari să pună presiune pe AUR și PSD pentru a păstra România pe calea curentă și atrage atenția asupra necesității reformelor din actualul program de guvernare.

„Moțiunea AUR-PSD atacă cinic până și programul SAFE. Se întrebă „pe cine apără acele capabilități?” Armata noastră apără fiecare familie din România! Moțiunea AUR-PSD numește reformele miniștrilor USR drept „străine de sufletului poporului”. Ce este „sufletul poporului” pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă - cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul?

România noastră este alta. Este a profesorului care muncește pe brânci ca să formeze noi și noi generații, a antreprenorului care construiește, a șoferului de TIR care circulă neobosit pe drumurile europene pentru a-și hrăni familia, a studentului care speră la o țară care să-i permită să-și formeze un viitor aici, acasă, alături de Europa. România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce”, a mai transmis președintele USR.