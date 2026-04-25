Diana Buzoianu acuză PSD că pregătește concursuri pentru ocuparea unor posturi‑cheie în instituții: „Nu vom permite un astfel de teatru de prost gust”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, susține că a aflat „pe surse” despre pregătirea, de către PSD, unor concursuri în instituții aflate în subordinea ministerului, prin care persoane susținute politic ar urma să fie instalate definitiv în funcții-cheie.

Buzoianu a afirmat la TVR Info că aceste demersuri ar viza transformarea unor numiri interimare în posturi permanente.

Potrivit ministrului Mediului, directorii unor instituții ar fi început procedurile pentru organizarea concursurilor, ceea ce ar îngreuna ulterior orice schimbare în structurile respective.

„Am aflat despre autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, că este o foarte mare forfotă, că se pregătesc să fie date concursuri de către reprezentanţii PSD, ca să fie ocupate anumite posturi-cheie din instituţie”.

„Nu vor mai putea să fie nominalizaţi cât sunt ministru al Mediului”.

Ministrul a avertizat că astfel de acțiuni vor fi evaluate și că persoanele implicate în „sabotarea instituțiilor” nu vor mai putea fi nominalizate de Ministerul Mediului:

„Dacă sunt oameni care sabotează astfel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”.

Diana Buzoianu a criticat momentul ales pentru aceste concursuri, pe care l-a descris drept o încercare de a consolida poziții politice „pe ultima sută de metri”, în contextul unei crize politice:

„Vă garantez că noi nu vom permite un astfel de teatru de prost gust, pe banii şi nervii românilor. În niciun caz nu se vor permanentiza posturi politice pentru nişte oameni care nu vor putea să demonstreze că au competenţa necesară”.