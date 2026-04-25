Un activist de mediu cere modificarea OUG pentru salvarea spațiilor verzi, promovată de Diana Buzoianu: „Abordarea este greșită”

Ordonanța de urgență anunțată de Diana Buzoianu, pentru salvarea spațiilor verzi, nu este suficientă pentru a opri defrișările din marile orașe, dar poate fi un prim pas spre sancționarea mai fermă a primăriilor care fac lucrări abuzive, susține președintele Eco Civica, Dan Trifu.

Parcul IOR. Foto: Adevărul

Diana Buzoianu a trimis la avizare un proiect de OUG prin care tăierea arborilor devine infracțiune dacă sunt afectate spații verzi de peste un hectar. Ea a precizat că inițiativa „face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar și din intravilan, chiar și din proprietate privată, infracțiune, dacă sunt distruse spații verzi mai mari de un hectar!”

„Pe scurt: ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă și în alte parcuri, să fie sancționat cu închisoarea! Orașele noastre și-așa au prea puține spații verzi. Haideți să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare", a afirmat ministra.

Modificările dorite de organizațiile civice

Dan Trifu, președintele Asociației Eco-Civica, a declarat pentru „Adevărul” că inițiativa ar trebui modificată, pentru că limita de un hectar este foarte permisivă pentru un oraș unde orice metru pătrat este esențial pentru sănătatea locuitorilor.

„Cam toți primarii orașului ar fi vizați de actuala lege. Numai că problema este că, la momentul actual, deja dezvoltatorii și primarii și-au cam făcut ‘meandrele’: au tăiat parcuri retrocedate, au amenajat parcări, au modificat trame stradale. Vorbim, de fapt, despre o distrugere sistematică a spațiilor verzi, făcută exact în sensul dorit de ei. Din acest punct de vedere, legea vine prea târziu. 

Noi am avut discuții pe această temă și am prezentat un punct de vedere clar al ONG-urilor și al activiștilor civici, inclusiv al grupului de reacție de la Parcul IOR. Suntem nemulțumiți de forma ordonanței pentru că ea stabilește că devine infracțiune doar dacă tai minimum un hectar de spațiu verde. Ori abordarea este greșită”, spune activistul de mediu. 

Având în vedere modul în care este distribuit în Capitală spațiul verde, criteriul ales nu este cel mai potrivit pentru intravilan. 

„Noi am spus foarte clar: nu trebuie să te raportezi la suprafață, ci la cantitatea de material lemnos, așa cum prevede Codul silvic. Dacă tai mai mult de 5 metri cubi, devine infracțiune. Este o regulă deja existentă. 

Sunt zone verzi care pot avea suprafață mare, dar vegetație puțină, și invers. Poți avea un hectar cu densitate mare de arbori, unde rezultă 50–100 de metri cubi de lemn. Pentru o astfel de cantitate, Codul silvic prevede până la șase ani de închisoare. În schimb, după ordonanță, dacă nu atingi pragul de un hectar, poți scăpa doar cu amendă. Este o contradicție clară”, spune Dan Trifu.  

Dan Trifu, președintele Eco-Civica. Foto: povestealuidan.ro

Cum s-a ajuns în acest scenariu

Ordonanța ar trebui modificată astfel încât să fie aliniată cu reglementările privind spațiile verzi din afara orașelor. În forma actuală, diferența de tratament rămâne semnificativă. De pildă, Garda Națională de Mediu a amendat cu 50.000 de lei primăria condusă de Robert Negoiță pentru lucrări neautorizate în Parcul IOR. Într-un cadru legislativ mai strict, persoana responsabilă pentru astfel de intervenții ar putea răspunde penal, inclusiv cu închisoarea.

Nu era nevoie de această ordonanță dacă se corecta clar articolul din Codul silvic. Era suficient să se precizeze explicit că, și în mediul urban, tăierea a peste 5 metri cubi de vegetație constituie infracțiune. De ani de zile spunem același lucru și nu suntem ascultați. Rezultatul: parcuri distruse, zone întregi afectate — IOR, Grozăvești, nordul Capitalei. Ordonanța ar fi trebuit să repare o lacună din Codul silvic, dar, din păcate, a creat o altă problemă”, spune Dan Trifu.

Activitul explicǎ şi care ar fi sincopele legislativ:

„Trebuie să ne gândim că sunt zone verzi care au mai puține plantări. Dar ca suprafață ele au un hectar. Deci ai putea distruge un hectar fără să ți se întâmple așa mai nimic, sau niște amenzi pe care le poți contesta. 

Pentru că această vegetație urbană este considerată vegetație din afara fondului forestier, dar care se supune rigorilor Codului Silvic. A fost reintrodus acest articol, dar tot prost a fost introdus de Ministerul Mediului”.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Foto: X

Primăriile din Capitală au deja zeci de procese în instanță

Între timp, singura soluție este cea a acționării în instanță a primăriilor care fac abuzuri. Sau amenzi usturătoare, ultimul exemplu fiind în 2023, când Nicușor Dan anunța o amendă record de 35 de milioane de euro pentru proprietarii zonei retrocedate din parcul Titan (IOR).

„Cei care au afectat cel mai mult spațiile verzi sunt primarul Sectorului 3 și primarul Sectorului 4. Există în continuare procese legate de PUZ-urile sectoarelor 6 și 4, precum și PUZ-ul Sectorului 2, care, după atâția ani, se rejudecă la Ploiești. Sunt lucruri extrem de grave care s-au întâmplat și care pot continua să se întâmple atâta timp cât abordarea se face raportându-ne la suprafață și nu la indicatori urbanistici relevanți.

În ceea ce privește planurile de viitor pentru București, există în continuare inițiative de defrișare și tăieri, inclusiv pentru proiecte minore, precum amenajarea unor trotuare. De exemplu, pe malurile lacurilor există numeroase procese, dar și situații legate de baze sportive care nu depășesc un hectar, caz în care sancțiunile sunt, de regulă, contravenționale.

Există și alte zone vizate, cum ar fi spațiile verzi din jurul blocurilor de locuințe. În general, terenurile retrocedate pe aceste spații verzi au suprafețe sub un hectar”, concluzionează specialistul. 

Acesta a mai precizat că activiștii de mediu vor insista pe lângă Ministerul Mediului pentru modificarea OUG. 

