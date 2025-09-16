Bolojan susține că anul acesta am plătit dobânzi cât costul Autostrăzii Moldovei: Dacă nu corectăm, nu putem plăti pensii și salarii

Premierul Ilie Bolojan susține că România trece printr-o perioadă dificilă în plan intern din cauza crizei bugetare. Diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 de miliarde de euro într-un an, susține șeful Guvernului.

„În momentul de față avem o stabilitate politică, lucru care e certificat de votul în Parlament atât pe ceea ce înseamnă moțiunea de cenzură, dar și moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Asta nu înseamnă că într-o Coaliție cu patru partide lucrurile se desfășoară ușor. Trebuie să facem tot ceea ce ține de noi pentru a menține această stabilitate”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena 3.

Potrivit premierului, pentru a crește veniturile trebuie scăzute cheltuielile. El susține că diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 de miliarde de euro într-un an.

„Cheltuim cu 30 de miliarde în plus, bani pe care îi împrumutăm, în fiecare an costul împrumuturilor e tot mai mare. Doar anul acesta România va plăti dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Înseamnă Autostrada Moldovei. A7 costă 11 miliarde de euro. Doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei. Tot programul Anghel Saligny, contractele semnate au fost 55 de miliarde de lei, deci 11 miliarde de euro. Nu mai putem merge așa”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a avertizat că, dacă continuăm astfel, orice premier care vine nu va putea plăti pensii și salarii.

„Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările prin metode care n-au fost inventate în România, trebuie să crești venituri dacă ai nevoie, România are unul dintre cele mai scăzute sisteme de impozitare, trebuia să creștem veniturile. Pe această componentă trebuie să le și încasăm, asta nu am reușit în acești ani. Apoi trebuie să scădem cheltuieli. Nu se poate de pe o zi pe alta. Nu lucrezi pe zone mici unde impactul e nesemnficativ. Trebuie să lucrezi pe blocuri mari. Un bloc mare e administrația publică locală din România”, a spus Bolojan.

Mai mult, susține premierul Bolojan, dacă „nu corectăm cheltuielile ajungem într-o fundătură pe bună dreptate”.

„Am această responsabilitate față de români. Nimeni nu e fericit, dar dacă ești forțat să faci asta măcar să nu o faci degeaba, că ar însemna să îți bați joc de români. Asta a fost stabilit în planul de guvernare”, a precizat Bolojan.