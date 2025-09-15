„Vă enervează Ilie Bolojan?” Nicusor Dan spune că nu regretă că l-a numit premier: „Nu am voie să mă enervez”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan. „Nu am am voie să mă enerveze, nu regret că l-am numit”, a spus șeful statului.

„Când suntem în poziţia asta nu mai e loc de umori personale. Cred că trebuie să avem un echilibru şi un calcul pe termen mediu şi lung cu ce înseamnă fiecare din deciziile pe care le-am luat. Dacă vorbim de TVA, mai mult decât atât, în momentul în care Guvernul a fost instalat, s-a instalat pe această promisiune după care a revenit şi în fine, ar fi fost dificil ca eu să revin când toată lumea se uita la noi şi cumva să blochez această...A fost parte din înţelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul (promisiunea că nu va creşte TVA - n.r). Apoi am avut o discuţie, pe nişte calcule, cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord, dar Guvernul a spus numai aşa putem, spunând că are alte date faţă de cele pe care le avuseserăm când am avut înţelegerea”, a explicat Nicușor Dan, la Antena 3.

Nicușor Dan a vorbit și relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan.

„Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Nu am voie să mă enerveze. Nu regret că l-am numit premier, am făcut ce am promis în campanie”, a precizat Nicușor Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a spus și care sunt discuțiile pe care le are cu premierul Ilie Bolojan pentru ca rata sărăciei să nu crească.

„Faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin. Ignorarea deficitului însemna că piețele să nu mai împrumute România și inflația să fie și mai mare. Dacă ne uităm la categoriile defavorizate, să ne uităm la mijloace: există un pachet care să ajute persoanele vulnerabe, încercăm să păstrăm un echilibru, care nu e o fericire pentru marea majoritate a românilor”, a spus Nicușor Dan.