Delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, primită de Bolojan, la Guvern. Care sunt prioritățile

Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, 16 septembrie, la Palatul Victoria, cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). La întrevedere au participat Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Ciprian-Constantin Șerban, Ministrul Transporturilor.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România”, transmite Guvernul României într-un comunicat.

Potrivit instituției, obiectivul vizitei a fost discutarea progresului operațiunilor BERD în România, prezentarea priorităților strategice și identificarea de noi oportunități de cooperare.

S-a discutat despre proiectele de investiții aflate în derulare și inițiativele prioritare viitoare, despre sprijinul BERD pentru infrastructura municipală și pentru creșterea absorbției fondurilor europene, precum și despre schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private și eficientizarea activității companiilor de stat.

„Aceste inițiative urmăresc o gestionare mai bună a resurselor financiare, susținerea creșterii economice durabile și implementarea eficientă a proiectelor, în beneficiul comunităților locale și al economiei naționale.

Un alt subiect abordat a vizat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD. Partea română a exprimat interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu obiectivul comun de a sprijini dezvoltarea regională și conectivitatea pe Dunăre și la Marea Neagră”, se mai arată în comunicat.

Nu în ultimul rând, premierul a salutat implicarea BERD în România, în special pentru investițiile în eficiența energetică a clădirilor publice din Brașov, modernizarea sistemului de termoficare și regenerarea urbană din Timișoara, precum și pentru sprijinul acordat dezvoltării energiei regenerabile prin proiecte fotovoltaice în județele Dolj și Olt.

BERD a fost înfiinţată în 1991, după prăbuşirea comunismului în Europa, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi democraţiilor în 38 de ţări din sud-estul Mediteranei, Europa Centrală și de Est, până în Asia Centrală.

Banca este deţinută de 71 de ţări şi două instituţii interguvernamentale (Uniunea Europeană/UE şi Banca Europeană de Investiţii/BEI). Mandatul atribuit BERD la înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de guvernare democratice, potrivit MAE.

Forul cel mai înalt de decizie al Băncii este Consiliul Guvernatorilor, în cadrul căruia fiecare ţară membră are desemnat un guvernator, de obicei ministrul de finanţe. Consiliul Guvernatorilor deleagă majoritatea puterilor Consiliului Director, care este responsabil de orientarea strategică a BERD. Preşedintele este ales de Consiliul Guvernatorilor şi este reprezentantul legal al BERD.

BERD operează în Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Egipt, Estonia, Georgia, Grecia, Iordania, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Liban, Maroc, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Turcia, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Cisiordania și Fâșia Gaza.

Începând din 2018, BERD trece printr-un proces de reorientare conceptuală, dincolo de spaţiul mandatat iniţial, către regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord, având în vedere că în multe dintre statele în care banca a realizat şi realizează investiţii dezvoltarea economică a ajuns la un nivel care permite reducerea sau chiar eliminarea susţinerii financiare.