Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
România, mai aproape de aderarea la OCDE. Bolojan: „Facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere în anul viitor”

Premierul Ilie Bolojan anunță că România a încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE. Guvernul vrea ca România să adere anul viitor. 

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

„Întâlnirea de azi şi şedinţa Comitetului (Comitetul naţional pentru aderarea României la OCDE - n.r.) reflectă angajamentul nostru pentru aderarea la OCDE şi bunele relaţii cu organizaţia. Chiar dacă anul 2025 a fost un an marcat de alegeri şi schimbări instituţionale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO şi ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE este în continuare un obiectiv principal. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate”, a afirmat Bolojan.

El a subliniat în discuțiile cu secretarul general al OCDE că, la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv.

„Am încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele organizaţiei. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în acest proces. Statutul de membru OCDE ne va permite să preluăm cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaborăm cu statele membre şi partenere ale organizaţiei pentru a găsi soluţii concrete la problemele comune, să ne dezvoltăm mai eficient şi să oferim stabilitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri”, a arătat premierul Bolojan.

Toate instituţiile implicate în aderarea la OCDE sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru finalizarea la timp a procesului tehnic, mai subliniază premierul. 

„Fiecare pas ne aduce mai aproape de locul în care vrem să fim pentru mai multă bunăstare şi prosperitate, pentru mai multe investiţii, o economie mai atractivă, îmbunătăţirea politicilor publice prin accesul la expertiza organizaţiei şi o administraţie publică mai eficientă. La reuniunea Comitetului Naţional pentru Aderarea României la OCDE, în prezenţa domnului secretar general, am discutat pe larg despre etapa în care ne aflăm. Toate instituţiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru a finaliza la timp procesul tehnic”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, „OCDE reprezintă o platformă esenţială pentru afirmarea valorilor în care credem, cooperare internaţională, guvernanţă responsabilă şi politici publice bazate pe date”.

„Domnule secretar general, vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră. Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE anul viitor. Suntem pe deplin conştienţi de oportunitatea pe care o avem în faţă, pentru modernizarea politicilor şi practicilor noastre pentru vieţi mai bune, aşa cum spune şi deviza OCDE, politici mai bune pentru vieţi mai bune”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Aderarea la această organizaţie înseamnă trei aspecte importante pentru ţara noastră: „Un aspect care ţine de reputaţia internaţională a României, de creştere a încrederii pieţelor în România, un al doilea aspect care ţine de punerea economiei ţării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă creştere economică şi dezvoltare, şi, nu în ultimul rând, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă poziţii publice bune pentru comportamente corecte”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan: procesul progresează bine

La rândul lui, președintele Nicușor Dan a subliniat că OCDE reunește cele mai dezvoltate economii și democrații consolidate ale lumii și stabilește standarde și repere globale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia. Potrivit președintelui României, aderarea la OCDE reprezintă un obiectiv strategic pentru România, având mai multe beneficii: recunoașterea internațională a statutului de țară dezvoltată, creșterea competitivității în atragerea investițiilor străine și a interesului investitorilor instituționali și posibilitatea de a obține finanțări mai avantajoase pentru dezvoltarea țării.

Președintele a precizat că procesul de aderare al României progresează bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. „Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, a transmis Nicușor Dan.

Politică

