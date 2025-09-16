PSD ar putea organiza alegeri interne în octombrie. Subiectele care nemulțumesc partidul la guvernare SURSE

Social-democrații și-ar putea alege un nou președinte în numai o lună, renunțând la amânarea alegerilor interne din partid pentru anul viitor, susțin surse din partid. Liderii coaliției de guvernare urmează să se întâlnească miercuri pentru discuții privind reforma administrației locale, PSD având însă pe agendă mai multe nemulțumiri. Între timp, se pregătește și rectificarea bugetară.

Octombrie ar fi o lună bună pentru organizarea alegerilor interne ale PSD, susțin surse din partid.

Formațiunea politică trebuie să își aleagă un nou președinte, în condițiile în care partidul este condus interimar de Sorin Grindeanu din mai. Actualul lider are și un opozant. Senatorul Titus Corlățean, fost ministru de Externe, și-a anunțat candidatura la președinția partidului în lipsa unei date pentru organizarea alegerilor.

Ședința coaliției. Reforma administrației locale și rectificarea bugetară, pe agenda liderilor

Liderii coaliției de guvernare urmează să se reunească miercuri, 17 septembrie, de la 11.00, într-o nouă ședință de discuții pe tema reformei din administrația locală.

Pe agenda coaliției este și rectificarea bugetară, care potrivit surselor „Adevărul”, va veni pe 25 septembrie.

Între timp, liderii coaliției se contrazic pe măsura plafonării la alimentele de bază. PSD speră să se înțeleagă cu premierul Bolojan pentru o prelungire până în primăvară. În caz contrar, partidul va veni cu o propunere în Parlament, precum în cazul eliminării unor facilități fiscale prevăzute în cel de-al doilea pachet al Guvernului.

Alegerile din Capitală, fără un candidat

Candidat comun USR la capitala, daca e cineva mai neutru? “

Alegerile din Capitală rămân o problemă importantă de rezolvat de pe agenda coaliției. PSD nu neagă posibilitatea susținerii unui singur candidat comun USR în alegerile din Capitală. „S-a mai întâmplat, la prezidențiale l-am susținut pe Nicușor”, susțin surse din partid.

PSD refuză însă susținerea unui candidat din afara partidelor.

Un alt punct cu care PSD nu este de acord este posibila numire a diplomatului Marius Lazurcă în conducerea SIE. Președintele Nicușor Dan l-a rechemat pe ambasador în țară, fiind vehiculat faptul că motivul este numirea la șefia serviciului.