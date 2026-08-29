Premierul Ilie Bolojan a participat sâmbătă, 29 august, la inaugurarea noului Centru de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde a elogiat performanțele școlii medicale clujene și activitatea profesorului Ștefan Florian.

Noul Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, una dintre cele mai importante investiții în domeniul medical realizată din fonduri europene, a fost inaugurat în prezența premierul Ilie Bolojan și a ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila.

În discursul susținut la eveniment, șeful Guvernului a explicat că prezența sa la Cluj are și o motivație personală.

„Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și echipa pe care dânsul a format-o, Pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format de-a lungul anilor și pentru exemplul de profesionalism și de calitate în medicina românească pe care dânsul l-a dat. Am și o obligație personală, pentru că mi-a salvat câțiva prieteni”, a declarat Ilie Bolojan.

Mulțumiri pentru medicii clujeni

Ilie Bolojan a evidențiat rolul Clujului ca centru medical regional, subliniind contribuția specialiștilor care tratează cazuri complexe din întreaga regiune.

„Sunt aici în semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș. Le mulțumesc pentru că, atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: arhivă Inquam Photos / Octav Ganea





Premierul interimar a vorbit și despre importanța orașului în dezvoltarea țării:

„Sunt aici din respect pentru acest mare oraș care este Cluj-Napoca, pentru oamenii de aici, pentru că este o locomotivă a dezvoltării României și știm că țara noastră se dezvoltă în jurul câtorva locomotive”.

Investiția urmează să fie completată cu dotările necesare

Șeful Executivului a precizat că proiectul trebuie completat prin recepționarea echipamentelor și a dotărilor medicale, astfel încât noul centru să poată funcționa la capacitate maximă.

„Mă bucur că astăzi se finalizează o investiție. Sper că în cel mai scurt timp, odată ce și partea de dotări va fi recepționată, să fim în situația în care echipa doctorului Florian lucrează în condiții mult mai bune”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că „fără investiții, fără dotări, nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori”.

Servicii moderne în sectorul patologiilor neurochirurgicale

Investiția pentru dezvoltarea infrastructurii medicale de înaltă performanță dedicate pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale, neurovasculare și neurologice a fost finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri naționale, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Noul Centru este în măsură să ofere servicii moderne în sectorul patologiilor neurochirurgicale, are o zonă dedicată investigațiilor imagistice și este dotat cu echipamente pentru investigații și tratament neurochirurgical și neurovascular.

Centrul construit la Cluj are șase săli de operație pentru proceduri neurochirurgicale, 105 paturi, dintre care 26 de terapie intensivă.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este unul din primele șase unități medicale la clasa I din țara noastră, alături de spitalele județene Constanța, lași, Târgu Mureș, Timișoara și Spitalul Militar Central.

„Prin această investiție, va fi consolidat rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca ca important centru de excelență, iar pacienții vor avea acces la servicii medicale sigure, moderne și performante”, se mai arată în comunicatul Guvernului.