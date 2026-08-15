Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete îl acuză pe președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, că a crescut de cinci ori costul pe metru pătrat prevăzut în proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant Cardiac din Iași.

Costel Alexe susține că ieșenii și locuitorii din Moldova au fost dezavantajați și se întreabă de ce regiunea nu beneficiază de un institut regional de medicină cardiovasculară, asemenea celor din sudul țării sau din Ardeal.

În replică, Alexandru Rogobete afirmă că proiectul de la Iași nu a fost finanțat din cauza costului estimat. Fostul ministru susține că prețul pe metru pătrat prevăzut în studiul de fezabilitate realizat în timpul mandatului lui Alexe ar fi fost de cinci ori mai mare decât cel aferent Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant de la Târgu Mureș.

Rogobete îl acuză astfel pe Costel Alexe că ar fi „umflat prețul de cinci ori” prin studiul de fezabilitate și afirmă că acesta ar fi motivul pentru care proiectul ieșean nu a primit finanțare.

„Oameni buni, de 5 ori mai mult era prețul pe metru pătrat la Iași decât prețul pentru Institutul de Bol Cardiovasculare și Transplant de la Târgu Mureș. Cel de la Târgu Mureș care era între niște limite normale de preț calculate pe metru pătrat s-a semnat și este finalizat. Așa că, dragi ieșeni! Institutul de bol cardiovasculare de la Iași nu a fost finanțat pentru că domnul Alexe, cel care a făcut studiul de fezabilitate, a umflat prețul de 5 ori, dar nu am lăsat Moldova deoparte”, afirmă Rogobete în înregistrarea video.

În același videoclip, fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Alexe de ipocrizie și îl întreabă dacă au fost rezolvate problemele din secția ATI a Spitalului de Copii din Iași, în contextul în care, anul trecut, șapte nou-născuți au murit în urma unor infecții nosocomiale.

De cealaltă parte, Costel Alexe acuză PSD că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, nu a asigurat finanțarea pentru un institut regional de medicină cardiovasculară la Iași.

În videoclipul publicat pe rețelele sociale, acesta invocă diferențele de investiții între regiunile țării și întreabă de ce Moldova nu beneficiază de un astfel de institut.

Alexandru Rogobete susține însă că Moldova nu a fost lăsată deoparte și indică drept argument lucrările începute la Spitalul Regional de Urgență din Iași.

„O să fie bine”, încheie fostul ministru al Sănătății.