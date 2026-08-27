Bolojan anunță că peste 2.000 de investiții PNRR au fost recepționate în august. Ce se întâmplă cu lucrările rămase

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat joi că peste 2.000 de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost recepționate în luna august. Din cele peste 15.000 de proiecte contractate la nivel național, la începutul acestei luni mai erau de recepționat peste 4.500 de investiții.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / George Călin

„În această dimineață, am avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin programul PNRR. Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500 de investiții”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit premierului interimar, mai mult de 2.000 dintre aceste investiții au fost recepționate în august, iar proiectele finalizate până la sfârșitul lunii vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin PNRR.

„Peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Investițiile finalizate până la sfârșitul lunii vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin PNRR. Asta înseamnă că autoritățile locale și constructorii s-au organizat bine și nu vor pierde fonduri”, a precizat Bolojan.

El mai spune că serviciile guvernamentale vor sprijini autoritățile locale pentru ca acestea să poată încasa fondurile, iar cererile de plată vor putea fi depuse în septembrie.

„Mai sunt câteva zile pentru încheierea recepțiilor, inclusiv completarea documentelor finale, iar toate serviciile guvernamentale vor asista autoritățile locale pentru a-și putea încasa banii. Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie și vor fi achitate în câteva zile”, a transmis premierul.

Lucrările care nu sunt finalizate în august vor fi plătite de autoritățile locale

Bolojan atrage atenția că investițiile care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august nu vor mai beneficia de finanțarea PNRR pentru perioada următoare. Aceste lucrări vor trebui continuate din fondurile autorităților locale.

„Conform legii de închidere a programului PNRR, aprobată ieri în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Până la sfârșitul lunii octombrie vom inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare terminării acestora”, a explicat Ilie Bolojan.

Autoritățile locale vor trebui să suporte costurile lucrărilor efectuate după luna august în cazul proiectelor care vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

„În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la sfârșitul acestui an, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârșitul lunii august. Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii”, a afirmat premierul interimar.

Banii încasați ar putea fi returnați

În cazul proiectelor care nu vor fi finalizate nici până la sfârșitul anului, autoritățile locale ar urma să ramburseze și fondurile deja primite pentru lucrările realizate până la sfârșitul lunii august.

„Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârșitul acestui an, vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul acestei luni. Sper să fie cât mai puține autorități în această situație”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că finalizarea proiectelor la timp și respectarea standardelor de calitate țin de responsabilitatea autorităților față de banii publici și față de cetățeni.

„Finalizarea la timp a lucrărilor, în condiții de calitate, precum și buna organizare, sunt aspecte ce țin de responsabilitatea bugetară și de respectul pentru cetățeni”, a transmis Ilie Bolojan.

Fondurile europene și naționale au fost folosite pentru o gamă largă de investiții, de la infrastructură rutieră și feroviară până la spitale, școli, proiecte energetice și anveloparea blocurilor.

„Fondurile naționale și cele europene au finanțat lucrări importante: autostrăzi și căi ferate, construcții de spitale și modernizarea școlilor, investiții în energie și anvelopări de blocuri și multe investiții locale”, a mai spus premierul interimar.