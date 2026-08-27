 Bolojan anunță că peste 2.000 de investiții PNRR au fost recepționate în august. Ce se întâmplă cu lucrările rămase | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan anunță că peste 2.000 de investiții PNRR au fost recepționate în august. Ce se întâmplă cu lucrările rămase

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat joi că peste 2.000 de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost recepționate în luna august. Din cele peste 15.000 de proiecte contractate la nivel național, la începutul acestei luni mai erau de recepționat peste 4.500 de investiții.

Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / George Călin

„În această dimineață, am avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin programul PNRR. Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500 de investiții”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit premierului interimar, mai mult de 2.000 dintre aceste investiții au fost recepționate în august, iar proiectele finalizate până la sfârșitul lunii vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin PNRR.

„Peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Investițiile finalizate până la sfârșitul lunii vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin PNRR. Asta înseamnă că autoritățile locale și constructorii s-au organizat bine și nu vor pierde fonduri”, a precizat Bolojan.

El mai spune că serviciile guvernamentale vor sprijini autoritățile locale pentru ca acestea să poată încasa fondurile, iar cererile de plată vor putea fi depuse în septembrie.

„Mai sunt câteva zile pentru încheierea recepțiilor, inclusiv completarea documentelor finale, iar toate serviciile guvernamentale vor asista autoritățile locale pentru a-și putea încasa banii. Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie și vor fi achitate în câteva zile”, a transmis premierul.

Lucrările care nu sunt finalizate în august vor fi plătite de autoritățile locale

Bolojan atrage atenția că investițiile care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august nu vor mai beneficia de finanțarea PNRR pentru perioada următoare. Aceste lucrări vor trebui continuate din fondurile autorităților locale.

„Conform legii de închidere a programului PNRR, aprobată ieri în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Până la sfârșitul lunii octombrie vom inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare terminării acestora”, a explicat Ilie Bolojan.

Autoritățile locale vor trebui să suporte costurile lucrărilor efectuate după luna august în cazul proiectelor care vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

„În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la sfârșitul acestui an, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârșitul lunii august. Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii”, a afirmat premierul interimar.

Banii încasați ar putea fi returnați

În cazul proiectelor care nu vor fi finalizate nici până la sfârșitul anului, autoritățile locale ar urma să ramburseze și fondurile deja primite pentru lucrările realizate până la sfârșitul lunii august.

„Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârșitul acestui an, vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul acestei luni. Sper să fie cât mai puține autorități în această situație”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că finalizarea proiectelor la timp și respectarea standardelor de calitate țin de responsabilitatea autorităților față de banii publici și față de cetățeni.

„Finalizarea la timp a lucrărilor, în condiții de calitate, precum și buna organizare, sunt aspecte ce țin de responsabilitatea bugetară și de respectul pentru cetățeni”, a transmis Ilie Bolojan.

Fondurile europene și naționale au fost folosite pentru o gamă largă de investiții, de la infrastructură rutieră și feroviară până la spitale, școli, proiecte energetice și anveloparea blocurilor.

„Fondurile naționale și cele europene au finanțat lucrări importante: autostrăzi și căi ferate, construcții de spitale și modernizarea școlilor, investiții în energie și anvelopări de blocuri și multe investiții locale”, a mai spus premierul interimar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
digi24.ro
image
Un cuplu a descoperit după aproape două luni că a câștigat la loto. Vor primi 20.000 de dolari pe lună, timp de 20 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, editorial în Fox News, publicat în timpul vizitei în Republica Moldova: „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum înfruntăm Rusia”
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
A murit Ratko Mladic, omul pentru care bosniacii au cerut interzicerea românilor pe teritoriul țării lor
fanatik.ro
image
Pahonțu, specialul specialilor. Amendamentul din legea care interzicea cumularea pensiei cu salariul prin care se asigura bunăstarea șefului SPP
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
digisport.ro
image
Tocăniță cu vinete și ardei
click.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Stațiunea în care s-au dat lupte pe viață și pe moarte pentru şezlonguri. Cozile încep cu câteva ore înainte
observatornews.ro
image
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Primele țări care vor trebui să oprească Rusia în cazul unui atac. Planul pentru apărarea Europei, aşa va începe noul război
playtech.ro
image
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
Daniel Bîrligea a ajuns la Frosinone, dar a primit o lovitură neașteptată
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu averea de 500 de milioane de dolari a lui Dolly Parton. Artista a avut un plan clar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Căldura și apa caldă, mai scumpe în București din această iarnă. VA FI TEROARE: cât va fi suma de plată la întreţinere
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Armata Română cheamă românii la unitățile militare
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Satul din Transilvania cu una dintre cele mai neobișnuite comunități religioase. 180 de case au dispărut în ultimii ani ai comunismului
actualitate.net
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”
click.ro
image
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani”
click.ro
image
Ce proprietăți au Cabral și Andreea Ibacka. Schimbări importante în acte înainte ca divorțul să devină public
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Alfonso XIII al Spaniei cu soția Victoria Eugenia de Battenberg profimedia 0138140523 jpg
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”

OK! Magazine

image
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”