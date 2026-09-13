Bogdan Ivan critică Guvernul pentru creșterea prețului carburanților: „De patru luni, nu au făcut absolut nimic”

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a acuzat, duminică seară, Guvernul interimar că nu a luat nicio măsură pentru a proteja populația în fața scumpirilor la carburanți.

Bogdan Ivan a fost ministru al Energiei Foto: FB Bogdan Ivan

Ivan a declarat la România TV că Executivul ar fi putut prelungi starea de criză pe piața carburanților, măsură care, spune el, ar fi redus impactul asupra consumatorilor.

„De patru luni de zile de când am plecat, nu au făcut absolut nimic”, a afirmat fostul ministru, care reproșează Guvernului că ignoră „lucruri care au fost făcute, au funcționat”.

Deputatul PSD a precizat că a cerut controale ANPC și ale Consiliului Concurenței pentru a verifica modul în care se formează prețurile, însă „până acum niciun răspuns”.

Fostul ministru a vorbit despre un „preț istoric” la pompă, de10,43 lei, explicând că este nevoie de intervenție imediată.

„Oamenii n-au cum să mai aibă încredere în stat când văd că pun motorină de peste 10 lei în mașini și Guvernul privește cu îngrijorare”, a spus social-democratul, acuzând Executivul că „doarme” și nu gestionează criza.

„România produce dublu față de cantitatea de benzină pe care o consumă”

Potrivit fostului ministru scumpirea benzinei nu este justificată:

„România produce dublu față de cantitatea de benzină pe care o consumă. Care e argumentul?”

Bogdan Ivan a amintit că o parte din petrolul rafinat în România este extras local și că există alternative de aprovizionare.

„La benzină nu se justifică să ajungi la 10 lei pe litru”, a afirmat fostul ministru

În aceeași intervenție, Ivan a avertizat și asupra posibilelor creșteri la energia electrică, explicând că luna august, cu „prețuri record”, va fi perioada de referință pentru ofertele furnizorilor.

Social-democratul a criticat și oprirea prelungită a centralei nucleare de la Cernavodă:

„A trecut o lună de când Cernavodă este oprit și nimeni nu întreabă… Tu stai în continuare cu Cernavodă închis”.