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Tensiunile din PNL, în atenția presei internaționale. Bloomberg: „Premierul desemnat al României își sfidează propriul partid”

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Criza politică din România și ruptura din interiorul Partidului Național Liberal (PNL) au atras atenția presei internaționale, care descrie un blocaj instituțional prelungit și o luptă internă pentru controlul partidului în contextul formării unui nou guvern.

PNL a decis să nu îl susțină pe Adrian Veștea FOTO Inquam Photos / George Calin
PNL a decis să nu îl susțină pe Adrian Veștea FOTO Inquam Photos / George Calin

Bloomberg, Reuters și POLITICO au relatat despre decizia PNL de a nu susține un executiv condus de Adrian Veștea, după ce liberalul a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier fără consultarea partidului său.

Bloomberg: Premierul desemnat al României își sfidează propriul partid și caută sprijin pentru formarea guvernului

Bloomberg descrie situația ca pe o confruntare între premierul desemnat Adrian Veștea și conducerea propriului partid, PNL. Jurnaliștii notează că Veștea încearcă să construiască o majoritate parlamentară cu sprijin din afara liniei oficiale a liberalilor, în ciuda opoziției ferme din interiorul formațiunii.

„Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat în mod neașteptat pe Veștea, unul dintre liderii PNL, pentru funcția de prim-ministru duminică, într-o decizie care i-a luat prin surprindere pe colegii săi”, se arată în articolul publicat de Bloomberg.

Publicația mai notează că Veștea intenționează să poarte discuții încă de marți cu foști parteneri de coaliție și parlamentari independenți, în încercarea de a reconstrui alianța.

POLITICO: Premierul desemnat al României pierde sprijinul propriului partid pe fondul adâncirii crizei politice

La rândul său, POLITICO pune accentul pe prăbușirea sprijinului politic intern pentru Veștea și pe conflictul deschis dintre acesta și liderul PNL, Ilie Bolojan. Publicația notează că partidul nu doar că îi retrage sprijinul, ci amenință și excluderea membrilor care l-ar susține în Parlament.

„Fără sprijin oficial din partea partidului, Veștea ar urma să se bazeze pe parlamentari disidenți din PNL pentru a ajunge la majoritatea necesară formării guvernului. Însă Bolojan a amenințat și excluderea celor care îl vor susține”, se arată în articolul publicat de POLITICO.

Publicația mai notează că, dacă nu este format un nou guvern în 60 de zile și după două tentative eșuate de învestire, Constituția României permite președintelui să convoace alegeri anticipate.

„Totuși, având în vedere că sondajele indică un avans semnificativ al partidului de extremă dreapta AUR, această opțiune este puțin probabilă”, mai scrie POLITICO.

Reuters: Premierul desemnat al României insistă asupra formării guvernului, în ciuda opoziției propriului partid

Reuters relatează despre blocajul instituțional și despre dificultatea formării unei majorități stabile în Parlament.

„Criza politică prelungită pune în pericol eforturile de reducere a celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, accesul la fonduri europene de miliarde de euro și îmbunătățirea ratingului de țară”, notează jurnaliștii Reuters.

Publicația amintește totodată că, atât PNL, cât și USR au anunțat că nu vor vota cabinetul lui Veștea, iar UDMR, fost partener de coaliție, a precizat că sprijinul său nu poate veni în condițiile destrămării PNL.

Contextul politic

Amintim că Biroul Politic Național al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Tot în aceeași ședință a fost adoptată o decizie potrivit căreia parlamentarii care nu respectă decizia luată de PNL vor fi excluși din partid. De asemenea, orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatată de partid va fi exclus. Decizia a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri.

„PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine, parlamentarii PNL au fost mandați ca până la următoarea ședință să procedeze după formula «nu votez», iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri”, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan în urma ședinței de luni.

Adrian Veștea a refuzat să își depună mandatul, în ciuda apelului venit din partea propriului partid.

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