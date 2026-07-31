Alexandru Nazare, după discuțiile cu agenția de rating Moody’s: „Nu analizează doar cifrele la zi, ci și capacitatea țării de a continua reformele”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat vineri, 31 iulie, cu reprezentanții agenției de rating Moody’s, în cadrul evaluării în curs a României.

„Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat şi în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare.

Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică şi capacitatea țării de a continua reformele și menținerea direcției fiscal-bugetare asumată”, a transmis ministrul.

Acesta adaugă că, financiar vorbind, deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia.

„În același timp, în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră.

Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, adaugă Alexandru Nazare.

Fitch va publica evaluarea privind România pe 31 iulie, iar Moody’s pe 7 august. Ambele documente sunt considerate esențiale pentru păstrarea actualului rating de țară.

Spre finnalul lunii februarie, Fitch a anunțat că a menținut ratingul României pe termen lung la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, plasând țara pe ultima treaptă recomandată investițiilor, „la un pas de junk”. Agenția vine cu avertismente privind echilibrul fiscal-bugetar al țării noastre.

Ratingul României pe termen lung „BBB minus” este sprijinit de apartenența la Uniunea Europeană și intrările de capital conexe care sprijină convergența veniturilor, finanțele externe și macrostabilitatea, potrivit unui comunicat de presă al agenției de rating.