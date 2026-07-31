Sprijin pentru mii de firme mici. Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care este îndreptată o eroare administrativă a ANAF

Parlamentul a adoptat vineri legea prin care sunt anulate obligațiile de plată privind TVA și penalitățile impuse firmelor cărora ANAF le-a retras în trecut codul de TVA. Actul normativ permite și restituirea sumelor deja achitate de contribuabili.

Legea a fost inițiată de un grup de parlamentari din USR, PNL, PSD, UDMR și ai grupului minorităților. Potrivit acesteia, firmele cărora le-a fost anulat codul de plătitoare de TVA de către ANAF și care au fost nevoite ulterior să plătească taxa pe valoarea adăugată pe care nu au colectat-o, nu vor mai avea de achitat către stat sume uriașe cu titlu de restanțe și penalități, a transmis USR printr-un comunicat.

Reprezentanții USR precizează că, de-a lungul timpului, ANAF a anulat pentru mii de firme codurile de înregistrare în scopuri de TVA din diverse motive, precum lipsa activității. La reluarea activității, firmele respective au funcționat în regim de neplătitoare de TVA, unele chiar și timp de peste 10 ani.

Ulterior, ANAF le-a emis decizii de impunere pentru TVA și penalitățile aferente, începând cu anul 2019, motiv pentru care mai multe firme mici au fost nevoite să plătească zeci de mii de euro, chiar și 200.000 de euro, pentru TVA și penalități.

„Mii de firme mici, care au lucrat cu bună-credință, au fost puse să plătească TVA pe care nu l-au încasat niciodată, după ce ANAF le-a anulat codul și apoi nu și-a făcut treaba ani la rând. Nu poți transforma propria eroare administrativă într-o datorie uriașă pentru antreprenor. Prin această lege, reparăm o nedreptate, protejăm firmele dar și punem capăt unor procese interminabile care consumă resursele statului și pot distruge afaceri pentru o vină care nu le aparține”, a declarat deputatul USR Adrian Echert.

Proiectul adoptat vineri stabilește anularea diferențelor de TVA și a tuturor accesoriilor stabilite prin deciziile de impunere emise ca urmare a anulării codului de TVA, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii.

Măsura se aplică atât firmelor cărora le-a fost anulat codul de TVA în baza actualului Cod fiscal, cât și celor vizate de prevederile vechiului Cod fiscal.

În plus, legea prevede că obligațiile fiscale principale și accesoriile se anulează din oficiu de către ANAF. Dacă deciziile au fost emise, dar nu au fost comunicate până la intrarea în vigoare a legii, acestea nu vor mai fi transmise contribuabililor, iar obligațiile vor fi eliminate din evidențele fiscale.

Totodată, firmele care au achitat deja sumele stabilite de ANAF vor putea solicita restituirea acestora. Legea prevede că toate obligațiile fiscale și accesoriile stinse prin plată sau prin alte modalități prevăzute de Codul de procedură fiscală vor fi restituite la cererea contribuabilului. Termenul de prescripție pentru solicitarea restituirii începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii.