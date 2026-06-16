Tabăra lui Bolojan se reunește separat, în timp ce Veștea negociază la Vila Lac voturile pentru Guvern. Nume vehiculate pentru ministere

Premierul desemnat Adrian Veștea continuă negocierile pentru formarea Guvernului, în timp ce apropiații lui Ilie Bolojan s-au reunit marți, 16 iunie, într-un restaurant din București, pe fondul tensiunilor din PNL și al negocierilor privind majoritatea parlamentară. Între timp, au apărut și primele nume vehiculate pentru viitorul Executiv.

Apropiații premierului demis, președinte al PNL, s-au strâns la un restaurant discret din București, scrie Mediafax.

Potrivit imaginilor publicate de publicația citată, la întâlnirea la care au fost convocați au venit:

Mircea Abrudean, președintele Senatului, apropiat al lui Ilie Bolojan, vehiculat recent chiar pentru poziția de premier

Florin Birta, primar municipiului Oradea, un alt personaj foarte apropiat de Bolojan

Mihai Coteț, senator PNL

Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara

Silviu-Iulian Coșa, senator PNL

Ovidiu Jitaru, senator PNL

Gheorghe Bota, senator PNL

Veta Păsculescu, senator PNL

Călin Gal, deputat PNL de Bihor

Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor

Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița

Arina Moș, deputată PNL de Bihor

Daniel Fenechiu, senator PNL

În același timp, la Vila Lac s-au adunat liderii PSD și liberalii anti-Bolojan (Hubert Thuma, Alina Gorghiu), care continuă negocierile cu parlamentarii pentru a strânge voturile necesare învestirii Guvernului Veștea, potrivit Antena 3. Adrian Veștea s-ar fi întâlnit acolo cu Sorin Grindeanu.

Veștea: „Nu mă deranjează deloc că vor fi și parlamentari AUR care mă vor vota din patriotism”

Marți, premierul desemnat declarase că nu are rezerve în a purta discuții cu toate formațiunile politice din Parlament, inclusiv cu AUR, în încercarea de a construi o majoritate pentru învestirea Guvernului.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat în repetate rânduri că nu ar susține un premier care se bazează pe voturile AUR, formațiune pe care a catalogat-o drept „anti-occidentală”.

„Nu mă deranjează deloc că vor fi și parlamentari AUR care mă vor vota din patriotism”, a afirmat premierul desemnat.

Acesta a mai spus că este dispus să discute cu toate partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar învestirii Guvernului, argumentând că România are nevoie de un Executiv funcțional în actualul context de criză.

Premierul desemnat a precizat că nu își va retrage mandatul, în ciuda lipsei susținerii oficiale din partea PNL, USR și UDMR, și a confirmat că a purtat discuții inclusiv cu lideri ai altor formațiuni, printre care Ana Maria Gavrilă, lidera POT.

Ce nume sunt vehiculate pentru ministere

Potrivit Digi24, Cătălin Predoiu nu va face parte din Guvernul Veștea, dar este luat în calcul pentru șefia Senatului, unde acum este Mircea Abrudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan.

Ministerul Transporturilor ar putea reveni unui apropiat al lui Hubert Thuma. Totuși, pentru acest portofoliu și-ar fi exprimat interesul și Victor Ponta, care i-ar fi solicitat lui Adrian Veștea să îl ia în calcul pentru această funcție.

Ana Maria Gavrilă ar fi solicitat Ministerul Afacerilor Externe, Ninel Peia ar fi cerut Ministerul Apărării, iar Cosmina Cerva, în prezent membră a grupului parlamentar PACE, ar fi dorit să preia Ministerul Justiției.