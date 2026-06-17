Nume grele în ultima listă de miniștri vehiculată pentru guvernul Veștea: PSD ar urma să ceară portofolii cheie

Pe lista de posibili miniștri pentru viitorul Guvern Veștea, aflat încă în fază de discuții politice, apar mai multe nume vehiculate din PSD pentru portofolii-cheie precum Energie, Justiție, Transporturi sau Finanțe.

Împărțirea ministerelor nu a fost stabilită oficial, însă au început să circule mai multe variante de lucru privind structura viitorului Guvern Veștea.

Potrivit unor surse, la Ministerul Energiei este menționat Daniel Zamfir (PSD), în timp ce la Justiție apare numele Radu Marinescu (PSD).

La Ministerul Agriculturii este vehiculat numele lui Florin Barbu (PSD), în timp ce pentru Ministerul Muncii este menționat Florin Manole (PNL).

Pentru Ministerul Sănătății este vehiculat Alexandru Rogobete (PSD), în timp ce la Transporturi ar putea fi numit Ciprian Șerban (PSD).

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este vehiculat numele lui Rareș Bogdan (PNL), iar pentru portofoliul Apărării sunt luate în calcul variantele Nicoleta Pauliuc (PNL) sau Sorin Cîmpeanu (PNL)

La Ministerul Afacerilor Interne sunt vehiculate numele lui Cătălin Predoiu (PNL) și Bogdan Neacșu (preşedintele executiv al CEC Bank) în timp ce la Ministerul Finanțelor este menționat Alexandru Nazare, un portofoliu considerat esențial pentru Executiv.

Forma finală a guvernului va fi stabilită după consultările dintre liderii politici, în funcție de înțelegerile privind distribuirea portofoliilor și direcțiile programului de guvernare.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, continuă demersurile pentru formarea noului Executiv și nu ia în calcul retragerea mandatului, în ciuda faptului că PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține Cabinetul său.

Adrian Veștea este așteptat să depună miercuri sau joi, la Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri, chiar dacă, în acest moment, nu dispune de o majoritate clară pentru învestirea Executivului.

Potrivit unor surse politice citate de Adevărul, Veștea speră să obțină cel puțin 25 de voturi din partea parlamentarilor PNL, cele 15 voturi ale SOS România, precum și sprijinul PSD, PACE, UPR, al grupului minorităților naționale și al parlamentarilor neafiliați. În acest scenariu, Guvernul ar putea strânge exact 233 de voturi, pragul minim necesar pentru a primi votul de încredere al Parlamentului.

Partidul Național Liberal este divizat între actuala conducere, care îl susține pe Ilie Bolojan, și o altă tabără care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea.